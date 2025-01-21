"أرسينيو دومينغيز": الأكاديمية توفر بيئة تعليمية مثالية للطلاب في الإسكندرية

الأمين العام للمنظمة البحرية الدولية يشيد باحترافية الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري

وصف الأمين العام للمنظمة البحرية الدولية، "أرسينيو دومينغيز"، الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، بأنها مؤسسة احترافية للغاية تقدم بيئة تعليمية متميزة.

وجاء ذلك خلال زيارته اليوم " للمقر الرئيسي بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري حيث كان في استقباله الدكتور إسماعيل عبد الغفار إسماعيل فرج رئيس الأكاديمية وأعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي المعتمدين بجمهورية مصر العربية.

وأعرب "دومينغيز " عن إعجابه بالحرم الجامعي للأكاديمية العربية، مشيدًا بتوفيرها لأحدث تكنولوجيا الواقع الافتراضي التي تعزز من تجربة التعليم.

وعزز "دومينغيز" دور طلاب الأكاديمية، قائلًا "عليك أن تعتبر نفسك محظوظًا إذا كنت جزءًا من الأكاديمية، فهي مؤسسة تعليمية تدريبية يمكنها توفير أحدث تكنولوجيا الواقع الافتراضي للتعليم.

وأكد "دومينغيز " على أهمية استغلال الطلاب للفرص المتاحة لهم في هذه البيئة التعليمية الفريدة، مشيرًا إلى المرافق الرائعة التي تمتلكها الأكاديمية منوهًا عن عدم إضاعة هذه الفرص الثمينة واستغلالها بأقصى قدر ممكن، مما يهيئهم بشكل جيد لسوق العمل بعد التخرج ويحقق لهم التميز المهني وأكد على أن الجميع لديه الفرصة للتدريب والتعليم في مثل هذه المرافق المذهلة.

وتابع "دومينغيز": مسلطًا الضوء على التحديات التي تواجه البيئة البحرية وكذلك الفرص المتاحة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة كما أشار إلي أن تكون عمليات الشحن آمنة ومستدامة وصديقة للبيئة.

واختتم الأمين العام حديثه بالتأكيد على أهمية التركيز على التكنولوجيا الخضراء والتحول الأخضر، لما لها من تأثير إيجابي على تعزيز الشفافية والتنوع في القطاع البحري.

وفي كلمته رحب الدكتور إسماعيل عبد الغفار إسماعيل فرج رئيس الأكاديمية بالسيد "أرسينيو دومينغيز"، الأمين العام للمنظمة البحرية الدولية، معربًا عن تهانيه لافتتاح المكتب الإقليمي للمنظمة في مصر.

وأشار الدكتور إسماعيل عبد الغفار إلى أن افتتاح المكتب الإقليمي للمنظمة البحرية الدولية في مصر يمثل خطوة مهمة لتعزيز التعاون الإقليمي والدولي في مجال النقل البحري، ويساهم في دعم الابتكار والتطوير المستدام في المنطقة."



وسلط "عبد الغفار" الضوء على إنجازات الأكاديمية في مجال التميز البحري، بما في ذلك اعتماد برامجها البحرية من قبل المجلس الأعلى للجامعات المصرية وعدد من الهيئات الدولية.

و أبرز "عبد الغفار" دور الأكاديمية في تقديم الاستشارات الفنية للأمانة العامة لجامعة الدول العربية، وتطبيق تقنيات الذكاء الاصطناعي في المناهج الدراسية لتعزيز قدرات الطلاب.

واختتم "عبد الغفار" كلمته بالتعبير عن تقديره لحضور دومينجيز للأكاديمية، مشيدًا بثقته في تحقيق المزيد من النجاحات للقطاع البحري في الأكاديمية ولمصر والمنطقة العربية.

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