سجلت الضحية الثالثة...مصرع زوجة متأثرة بطعنات علي يد زوجها بعد قتله لوالديها في ميت غمر بالدقهلية

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جثة سيدة، ارشيفية
جثة سيدة، ارشيفية

أنهي شاب في العقد الرابع من عمره حياة  والدي زوجته وأصاب الزوجة بطعنات بالغة لخلافات سابقة بينهم في قرية المعصرة مركز ميت غمر بمحافظة الدقهلية، واليوم لفظت أنفاسها الأخيرة متأثرة بإصابتها داخل المستشفي لتسجل الضحية الثالثة للمتهم.


وكانت  تلقت الأجهزة الأمنية في الدقهلية إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بمقتل شخص وزوجته على يد زوج نجلتهم وإصابة زوجته بطعنات بالغة، ولفظة أنفاسها بعد أسبوع من ارتكاب الجريمة.

على الفور انتقلت قوة أمنية من مركز شرطة ميت غمر وسيارتين إسعاف إلى موقع الحادث وبالفحص تبين قيام شخص بالتعدي على أسرة زوجته إنه ي حياة والد ووالدة زوجته وأصاب الزوجة في قرية المعصرة ميت غمر بالدقهلية.

وتبين أن المتهم طعن زوجته وفاء عبد العزيز محمد بسيوني  32 سنة المعصرة ميت غمر بطعنات في جميع أجزاء الجسم مستخدما سلاح أبيض “سكين” ولقيت مصرعها بعد أسبوع من الجريمة.

كما تبين العثور على جثتين الأولى لـ صفاء محمد عباس 50 سنة من المعصرة ميت غمر جثة هامدة والدة الزوجة، وعبد العزيز محمد البسيوني 60 سنة المعصرة ميت غمر جثة هامدة، والد الزوجة.

تم نقل الزوجة لمستشفى ميت غمر العام والجثتين لمشرحة مستشفى المنصورة الدولي، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم للعرض على النيابة العامة ومباشرة التحقيقات.

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