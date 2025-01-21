نتيجة وملخص أهداف مباراة تشيلسي ضد وولفرهابتون في الدوري الانجليزي

حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي تشيلسي، الفوز على نظيره وولفرهابتون، بثلاثية مقابل هدف وحيد، ضمن منافسات بطولة الدوري الانجليزي الممتاز.

أهداف مباراة تشيلسي ضد وولفرهابتون في الدوري الانجليزي

افتتح التسجيل في الدقيقة 24 من الشوط الأول، اللاعب أدارابيويو نجم فريق تشيلسي الهدف الأول في شباك وولفرهابتون.

وتعادل دوهرتي لصالح وولفرهابتون في شباك تشيلسي، عند الدقيقة 45+5 من الوقت بدل الضائع.

ثم أحرز في الدقيقة 60 من الشوط الثاني، اللاعب كوكوريلا هدف فريق تشيلسي الثاني.

وسجل مادويكي مهاجم فريق تشيلسي الهدف الثالث في مرمى وولفرهابتون، عند الدقيقة 65 من الشوط الثاني.