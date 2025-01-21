معتصم سالم: طلبات زيزو للتجديد للزمالك مبالغ فيها وبيراميدز سيهزم القطبين بالدوري
أكد معتصم سالم نجم الإسماعيلي السابق، إن طلبات أحمد مصطفى زيزو لاعب الزمالك للتجديد للقلعة البيضاء مبالغ فيها.
أضاف سالم خلال حواره لبرنامج ستاد المحور مع خالد الغندور:" مطالب زيزو للتجديد مع الزمالك مبالغ فيها الغالية".
تابع: "يجب على مسئولي نادي الزمالك تحديد موقف زيزو ومن حق اللاعب أن يطلب الأرقام التى يحتاجها".
وأكمل: "رحيل زيزو بالتأكيد سيؤثر فنيًا على مستوي أداء نادي الزمالك ويجب حسم هذا الملف سريعًا".
وتحدث سالم عن أمنياته لمنافس بيراميدز المحتمل في ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا قائلًا:" أتمنى مواجهة الهلال السوداني لسبب إنه يلعب خارج أرضه ودون جمهور وهذا عامل مهم".
واختتم:" أتوقع فوز بيراميدز على الأهلي والزمالك في الدوري".