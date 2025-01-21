مقتل شاب خلال مشاجرة في شبين القناطر

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الضحية
الضحية

تكثف أجهزة الأمن بالقليوبية من جهودها لضبط المتهمين بقتل شاب، مقيم بقرية تل بني تميم بمحافظة القليوبية، عقب نشوب مشاجرة بينهم  تعدوا عليه بسلاح أبيض، أودى بحياته.

تلقت الأجهزة الأمنية بالقليوبية، إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بمصرع شاب يدعى "ب.م"، مقيم بقرية تل بني تميم دائرة مركز شرطة شبين القناطر بمحافظة القليوبية.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الحادث، وتبين مصرع الشاب على أيدي 3 أشخاص نشبت بينهم وبين المجني عليه مشادة كلامية تبادلوا فيها السب والقذف وتدخل الأهالي لفضها.

وخلال ذلك استدرجه أحدهم بحجة التصالح، وتشاجروا معه وتعدوا عليه بسلاح أبيض أودى بحياته وفروا هاربين.

أجهزة الأمن بالقليوبية شبين القناطر متهمين بقتل شاب نشوب مشاجرة محافظة القليوبية

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