عاجل.. كهربا يفصح عن أسرار توتر علاقته مع كولر

الفجر الرياضي
كولر وكهربا
كولر وكهربا

كشف محمود عبد المنعم كهربا نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي عن الأسباب التي أدت إلى توتر العلاقة بينه وبين السويسري مارسيل كولر وحدوث خلافات أدت إلى عدم مشاركته بالمباريات.

كهربا: هذه الأسباب التي أدت إلى توتر العلاقة بيني وبين كولر

وقال كهربا في تصريحات له ببرنامج الكورة مع فايق: "اتكلمت مع كولر كتير عن المشاركة لكن كلامه معايا مأقنعنيش وعلاقتي كانت جيدة مع كولر لكنها تغيرت تماما بعد قدوم موديست وساعدت موديست كتير لكن كنت شايف نفسي إني أحسن لأني كنت بتمرن كويس".

وتابع: "كنت ماشي كويس مع الأهلي حتى قدوم موديست للفريق بقرار من كولر وكلامه إني المهاجم رقم 3 كان صعب عليا مفيش حد يقول كدا وقالي إنك هتبقى رقم 3 بيني وبينه قبل فرح شقيقتي وزعلت من كولر إنه قال إني رقم 3 أمام الرأي العام".

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واختتم حديثه: "كنت بقول لكولر اتعامل معايا نفسيا أفضل وعلاقتي معه توترت مؤخرا وكان نفسي ألعب ولو ربع ساعة واحنا كسبانين لكن كولر مش شايفني".

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