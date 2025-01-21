عاجل.. كهربا يحكي كواليس أزمة ترحيله من الإمارات

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

تحدث محمود عبدالمنعم كهربا عن كواليس ترحيله بعد التصرف الذي بدر منه تجاه محمد رمضان المدير الرياضي بالفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي والعقوبة التي وقعت عليه بعد ذلك.

كهربا: لم أستحق الترحيل واحترمت قرار محمد رمضان

وقال كهربا في تصريحات له ببرنامج الكورة مع فايق: "انفعلت بأسلوب وحش في أوضة اللبس بعد مباراة سيراميكا في كأس السوبر ومحمد رمضان قرر معاقبتي بعد عصبيتي لعدم مشاركتي أمام سيراميكا بالسوبر ومحمد رمضان أبلغني بقرار إيقافي بعد مباراة سيراميكا ثم تقرر ترحيلي من الإمارات".

txt

كهربا: ساعدت وسام في بدايته مع الأهلي.. ولا أحد يعرف سبب رحيلي سوى هؤلاء

txt

عاجل.. كهربا يفصح عن أسرار توتر علاقته مع كولر

وتابع: "لاعيبة الأهلي قعدوا مع محمد رمضان 3 ساعات للعفو عني بعد قرار ترحيلي بالسوبر المصري وأنا مغلطش الغلط الكبير إني اترحل في السوبر المصري لكن احترم قرار محمد رمضان".

واختتم حديثه: "كنت أبكي وأنا أغادر معسكر الأهلي بعد قرار ترحيلي بالسوبر المصري ومحمد رمضان أبلغ اللاعبين أنه في حال الفوز بالسوبر على الزمالك سيتم تخفيض الغرامة ورفع الإيقاف ولاعيبة الأهلي رجالة وساعدوني في تخفيض غرامة المليون جنيه للنصف بعد الفوز بالسوبر المصري ولم أعتذر لكولر أو اتحدث معه بعد السوبر المصري لأن الموضوع اتقفل".

الأهلي السوبر المصري السوبر الكورة مع فايق المدير الرياضي برنامج الكورة مع فايق كأس السوبر كواليس ازمة كهربا محمد رمضان محمد رمضان المدير الرياضي محمود عبدالمنعم محمود عبدالمنعم كهربا

مواد متعلقة

عاجل| "أخدت 3 حبوب منومة".. اعتراف مثير من كهربا حول ركلة جزاء باتشوكا الضائعة

معتصم سالم: طلبات زيزو للتجديد للزمالك مبالغ فيها وبيراميدز سيهزم القطبين بالدوري
Elfagr.org

الأكثر قراءة

عاجل.. مصرع وإصابة 30 شخص فى تصادم سيارتين ميكروباص فى الغربية (صور)

oraimo تطلق ساعة Watch Nova AM.. أول ساعة ذكية بواجهة AI في مصر

بسبب مشاجرة داخل بنك.. استشهاد العقيد فتحى عبدالحفيظ بالفيوم

إذاعة تونس تنقل حفل ماسبيرو في ذكرى أم كلثوم

الملحن صلاح الشرنوبي: كنت محظوظ بالتعرف علي وردة وقدمنا أروع الأغاني " حرمت احبك وبتونس بيك ونار الغيرة

قناة فرنسية: الجيش اللبناني العمود الفقري للأمن وحماية السيادة للبلاد

شاهد الآن بث مباشر⚽🔥..|ليفربول×ليل|🇫🇷 دوري ابطال اوروبا حصريآ دون توقف جودة HD

اصطاف مئات الشاحنات تمهيدا لإطلاق القافلة الإغاثية التاسعة للتحالف الوطني للعمل الأهلي لدعم غزة