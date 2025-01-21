كهربا: حزنت بسبب موقف كولر وقت زفاف شقيقتي

كشف محمود لاعب نادي الأهلي عن كواليس حفل زفاف شقيقته والذي ساهم في بداية العلاقة المتوترة بينه وبين المدرب مارسيل كولر

وجاءت تصريحات كهربا في برنامج الكورة مع فايق والذي يذاع عبر إم بي سي مصر 2: "أبي وأمي وأختي وأخي هم فقط من أفعل أي شيئ لأجلهم ومن ليس خير في أهله لا خير له في أحد".

وتابع: "تحدثت مع كولر قبل حفل زفاف شقيقتي وقال ستكون المهاجم رقم ٣ قولت لا مشكلة ونحن في الأهلي واحد وحزنت كثيرًا مما قاله، أحزن في لحظة ثم أنسى ما حدث ونسيت ماقاله".

وواصل: "تم تأجيل الحفل عدة مرات وعائلتي هي سندي ولو تكرر الموقف سأفعل أي شيئ".

واختتم: "أتدرب جيدًا و"بدوس على نفسي في التدريب" ولكن في النهاية هي وجهة نظر مدير فني وليست لي والمدرب ساعدني كثيرًا وأنا أساعده وفي النهاية لمصلحة الفريق وهناك مباريات نكون متقدمين 3-0 ولا أشارك وهذا شيء يحزنني جدًا".