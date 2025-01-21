طاقم حكام مباراة الإسماعيلي وسموحة في الدوري

الفجر الرياضي
الإسماعيلي
الإسماعيلي

يستعد الإسماعيلي لمواجهة نظيره سموحة وذلك ضمن منافسات الجولة الثامنة من عمر الدوري المصري الممتاز "دوري نايل".

وأعلنت لجنة الحكام الرئيسية في الاتحاد المصري لكرة القدم عن طاقم حكام المباراة والذي يقوده أحمد الغندور.

ويعاونه كلا أحمد توفيق مساعد أول، هاني خيري مساعد ثان، ويتواجد أحمد ناجي حكما رابعا.
وعلى تقنية الفيديو يتواجد طارق مجدي ويعاونه هاني العراقي.

txt

كهربا: حزنت بسبب موقف كولر وقت زفاف شقيقتي

txt

عاجل.. كهربا يحكي كواليس أزمة ترحيله من الإمارات

موعد مباراة الإسماعيلي وسموحة في الدوري المصري

تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام السابعة مساء بتوقيت القاهرة والثامنة مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية على ستاد الإسماعيلية.

وتنقل المباراة عبر مجموعة قنوات أون تايم سبورتس الناقل الحصري للدوري المصري في مصر والشرق الأوسط.

الإسماعيلي سموحة الدوري المصري

مواد متعلقة

أسامة جلال: ظلمت نفسي بعدم الاحتراف وبيراميدز لا يقل عن الأهلي والزمالك

الأهلي يواصل مفاوضاته مع بن شرقي ويبحث عن صفقات أجنبية جديدة في الميركاتو الشتوي
Elfagr.org

الأكثر قراءة

عاجل.. مصرع وإصابة 30 شخص فى تصادم سيارتين ميكروباص فى الغربية (صور)

oraimo تطلق ساعة Watch Nova AM.. أول ساعة ذكية بواجهة AI في مصر

بسبب مشاجرة داخل بنك.. استشهاد العقيد فتحى عبدالحفيظ بالفيوم

إذاعة تونس تنقل حفل ماسبيرو في ذكرى أم كلثوم

الملحن صلاح الشرنوبي: كنت محظوظ بالتعرف علي وردة وقدمنا أروع الأغاني " حرمت احبك وبتونس بيك ونار الغيرة

قناة فرنسية: الجيش اللبناني العمود الفقري للأمن وحماية السيادة للبلاد

شاهد الآن بث مباشر⚽🔥..|ليفربول×ليل|🇫🇷 دوري ابطال اوروبا حصريآ دون توقف جودة HD

اصطاف مئات الشاحنات تمهيدا لإطلاق القافلة الإغاثية التاسعة للتحالف الوطني للعمل الأهلي لدعم غزة