طاقم حكام مباراة الإسماعيلي وسموحة في الدوري

يستعد الإسماعيلي لمواجهة نظيره سموحة وذلك ضمن منافسات الجولة الثامنة من عمر الدوري المصري الممتاز "دوري نايل".

وأعلنت لجنة الحكام الرئيسية في الاتحاد المصري لكرة القدم عن طاقم حكام المباراة والذي يقوده أحمد الغندور.

ويعاونه كلا أحمد توفيق مساعد أول، هاني خيري مساعد ثان، ويتواجد أحمد ناجي حكما رابعا.

وعلى تقنية الفيديو يتواجد طارق مجدي ويعاونه هاني العراقي.

موعد مباراة الإسماعيلي وسموحة في الدوري المصري

تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام السابعة مساء بتوقيت القاهرة والثامنة مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية على ستاد الإسماعيلية.

وتنقل المباراة عبر مجموعة قنوات أون تايم سبورتس الناقل الحصري للدوري المصري في مصر والشرق الأوسط.