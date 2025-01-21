أبو ريدة يحدد شروط قيد صفقات الزمالك الجديدة

كشف مصدر مسؤول داخل اتحاد الكرة، أن هاني أبو ريدة وعد حسين لبيب رئيس نادي الزمالك بتسهيل أي عقبة في ملف قيد صفقات الأبيض الجديدة، بشرط سداد مبلغ من المديونية المستحقة للجبلاية.

وأضاف المصدر في تصريحات لبرنامج ستاد المحور تقديم الإعلامي خالد الغندور: "أبو ريدة أبلغ حسين لبيب بأنه لن يحرم الزمالك من قيد صفقاته لكن على مجلس الإدارة دفع مبلغ خلال الفترة الحالية من المديونية وجدولة الباقي بمواعيد محددة".

وتابع المصدر أن أبو ريدة كان حريصا خلال حديثه مع حسين لبيب على أن اتحاد الكرة داعم لجميع الأندية وفي مقدمتها الأهلي والزمالك مع ضرورة الالتزام بقرارات مجلس إدارة الاتحاد.