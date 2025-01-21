طاقم حكام مباراة إنبي وطلائع الجيش في الدوري المصري

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

يستعد نادي إنبي لمواجهة نظيره طلائع الجيش وذلك ضمن منافسات الجولة الثامنة من عمر الدوري المصري الممتاز "دوري نايل".

وأعلنت لجنة الحكام الرئيسية في الاتحاد المصري لكرة القدم عن طاقم حكام المباراة والذي يقوده أحمد ناصر عباس.

ويعاونه كلا أحمد لطفي مساعد أول، محمود عامر مساعد ثان، وشاهندا المغربي حكما رابعا.
بينما تواجد على تقنية الفيديو أمين عمر ويعاونه إبراهيم محجوب.

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طاقم حكام مباراة الإسماعيلي وسموحة في الدوري

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موعد مباراة إنبي وطلائع الجيش في الدوري المصري

تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام السابعة مساء بتوقيت القاهرة والثامنة مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية على ستاد بتروسبورت.

وتنقل المباراة عبر مجموعة قنوات أون تايم سبورتس الناقل الحصري للدوري المصري في مصر والشرق الأوسط.

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