تحذير عاجل.. محافظة الإسكندرية ليل الثلاثاء سيشهد شبورة ضبابية تحجب الرؤية على تلك الطرق

أعلنت محافظة الإسكندرية اليوم، استنادًا إلى تحذيرات الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن توقعات بوجود شبورة مائية كثيفة تصل إلى حد الضباب في بعض المناطق الزراعية والطرق السريعة والقريبة من المسطحات المائية، ومن المتوقع أن تمون شديدة خلال ليلة الثلاثاء 21 يناير 2025، مما يؤدي إلى انخفاض الرؤية الأفقية.

ودعت المحافظة قائدي المركبات إلى توخي الحذر الشديد أثناء القيادة، خاصة في أوقات تكون الشبورة، مع اتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة لتجنب الحوادث وضمان سلامة الجميع.

وشدد البيان على أهمية اتباع الإرشادات، مثل القيادة بحذر وبسرعات منخفضة، تشغيل كشافات الشبورة، زيادة مسافات الأمان بين السيارات، استخدام مساحات الزجاج باستمرار لمنع تأثير التكثف، وفتح زجاج السيارة قليلًا لتحسين الرؤية الداخلية.

كما أكدت المحافظة ضرورة التزام السائقين بالإرشادات المرورية خلال هذه الفترة لضمان انسيابية حركة السير وحماية الأرواح والممتلكات.