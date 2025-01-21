مصرع سائق بطلق ناري سبب خلافات الجيرة بمركز سوهاج

لقى سائق مصرعه فى العقد الثانى من العمر يبلغ 23 عامًا، مصابا بطلق ناري في الرقبة، سبب خلافات الجيرة، وتوفى عقب وصوله إلى المستشفى.

وتعود احداث الواقعه عندما تلقى اللواء صبرى صالح عزب مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور قسم شرطة مركز سوهاج، يفيد بورود بلاغ من مستشفى سوهاج العام بوصول المدعو "إسلام.ا.ك " 23 سنه سائق، إلى مستشفي سوهاج العام، مصابًا " طلق ناري بالرقبة "، وتوفي عقب وصوله ومقيم بمركز سوهاج.

أفاد والده المدعو " أحمد. ك. ا" 66 سنه سائق ومقيم بذات الناحية، إتهم كلًا من المدعو "صلاح. ع. ص" 20 سنه عامل،

نجل عمومته المدعو "أحمد.ص.ع " 35 سنه صاحب محل ومقيمان بذات الناحية بالتعدي علي نجله المذكور بالضرب وقيام الأول بإطلاق عيار من سلاح ناري

كان بحوزته مما نتج عنه إصابته التي أودت بحياته،بسبب خلافات الجيرة.

تم ضبط المتهمان والسلاح المستخدم بإرشاد المتهم الأول، وبمواجهتهما اقرا إرتكابهما الواقعه بذات السبب المشار إليه، حرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة مباشره التحقيقات.