إنتحار ربة منزل بحبوب حفظ الغلال بمركز البلينا بسوهاج

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أرشيفية
أرشيفية

لقيت ربة منزل مصرعها فى العقد الثانى من العمر تبلغ 25 عامًا، مصابة بحاله تسمم، اثر تناول قرص لحفظ الغلال، نتيجة لسوء حالتها النفسية.


وتعود احداث الواقعه عندما تلقى اللواء صبرى صالح عزب مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور قسم شرطة البلينا، يفيد بورود بلاغ من مستشفى سوهاج الجامعى الجديدة، بوصول المدعوة  "زينب.ع. م " 25 سنة ربة منزل، إلى مستشفي سوهاج الجامعي الجديدة مصابه " حالة تسمم " [ إدعاء تناول قرص لحفظ الغلال ]، وتوفيت أثناء تقديم الإسعافات اللازمة ومقيمه بمركز البلينا.
 

افاد كل من:-
شقيقها المدعو "وائل " 36 سنه عامل، شقيق زوجها المدعو "عصام.ع. م "  46 سنه سائق  ومقيمان بذات الناحية،
أثناء تواجد المذكورة بمنزل الزوجية بذات الناحية تناولت قرص لحفظ الغلال، مما أدي لإصابتها ووفاتها لسوء حالتها النفسية، ولم يتهما أحدًا بالتسبب فـي ذلك ونفيا الشبهة الجنائية.

حرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة مباشره التحقيقات.

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