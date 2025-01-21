الأزهر للفتوى يوضح مدى حرمانية الغش في الامتحانات

أخبار مصر
مركز الأزهر العالمي
مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية

أوضح مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية مدى حرمانية الغش في الامتحانات.

قائلا: الغش في الامتحانات سلوكٌ مُحرَّم، يُهدِر الحقوق، ويهدمُ مبدأ تكافؤ الفُرص، ويُؤثّر بالسّلب على مصالح الفرد والأمة.

حثّ الإسلامُ على طلب العلم، ورغّب في تحصيله بجدّ واجتهاد، وبيَّن أن لطالبِ العلم آدابًا لا بد وأن يتحلَّى بها كالإخلاص لله، وتقواه عز وجل، ومراقبته في السر والعلن، والتَّحلي بمكارم الأخلاق، والبعد عن كل ما يُغضِب اللهَ سبحانه ويُنافي الفضائلَ والمحامد.

الغش في الامتحانات سلوك مُحرَّم يُهدر الحقوق، ويمنحها لغير أَكْفَاء، ويُسوي بين المُجدِّ المُتقِن والكسلان المُهمل، ويهدم مبدأ تكافؤ الفُرص؛ الأمر الذي يُضعف من هِمَّة المُجدِّين عن مواصلة طلب العلم، ويُوسِّد الأمور إلى غير أهلها؛ ومِن ثمَّ يُضعف الأمم وينال من عزمها وتقدُّمها؛ فحق العالم هو التقديم والرِّفعة؛ قال سبحانه: {يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ} [المجادلة: 11]، وقال أيضًا: {قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُو الْأَلْبَابِ}. [الزمر: 9]

جعل الإسلامُ المُعاونةَ على الإثم إثمًا، وشراكةً لصاحب الجريمة في جرمه، وقضى ألا تكون الإعانة إلَّا على معروف؛ قال الله تعالى: {وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ }. [المائدة: 2]

نفى سيدُنا رسولُ الله ﷺ عن الغشَّاش كمال الإيمان، وتبرأ من صفة الغش التي لا ينبغي أن يتصف بها مُسلمٌ مُنتسب لسنته ودينه؛ فقال ﷺ: «مَنْ غَشَّ فَلَيْسَ مِنِّي» [أخرجه مسلم]، وهذا الحديث عام يشمل كل أنواع الغش في الامتحانات وغيرها.

الأزهر للفتوى يوضح الغش في الامتحانات العالمي للفتوى الجريمة الامتحانات رسول الله مكارم الاخلاق طالب العلم ضعف طلب

مواد متعلقة

الأزهر لدعم الابتكار» يعلن إطلاق الموسم الثالث لمسابقة «معًا لعودة القيم الإيجابية

وزارة الأوقاف تحقق العلامة الكاملة في التعامل مع الشكاوى الحكومية لعام ٢٠٢٤

الصفحة الرسمية لوزارة الأوقاف تحيي ذكرى ميلاد القارئ الشيخ المنشاوي

الإسلام في الفكر الغربي وكيف يرانا الآخر؟..من أحدث إصدارات الأزهر بمعرض الكتاب

المسكوت عنه في كتاب الكامل للمبرد للشيخ أبي موسى..بجناح الأزهر بمعرض الكتاب

محافظ البحيرة تستقبل وزير الأوقاف بمبنى المحافظة في زيارة رسمية

«بيت الزكاة والصدقات» يوفر جهازي تابلت لطالبتين مكفوفتين بجنوب سيناء لمساعدتهما

إقامة المقرأة النموذجية بمسجد مصر الكبير بالعاصمة الإدارية الجديدة

الأكثر قراءة

عاجل.. مصرع وإصابة 30 شخص فى تصادم سيارتين ميكروباص فى الغربية (صور)

oraimo تطلق ساعة Watch Nova AM.. أول ساعة ذكية بواجهة AI في مصر

بسبب مشاجرة داخل بنك.. استشهاد العقيد فتحى عبدالحفيظ بالفيوم

إذاعة تونس تنقل حفل ماسبيرو في ذكرى أم كلثوم

الملحن صلاح الشرنوبي: كنت محظوظ بالتعرف علي وردة وقدمنا أروع الأغاني " حرمت احبك وبتونس بيك ونار الغيرة

قناة فرنسية: الجيش اللبناني العمود الفقري للأمن وحماية السيادة للبلاد

شاهد الآن بث مباشر⚽🔥..|ليفربول×ليل|🇫🇷 دوري ابطال اوروبا حصريآ دون توقف جودة HD

اصطاف مئات الشاحنات تمهيدا لإطلاق القافلة الإغاثية التاسعة للتحالف الوطني للعمل الأهلي لدعم غزة