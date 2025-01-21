جدول ترتيب الدوري المصري قبل مباريات اليوم الثلاثاء

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

تنطلق اليوم أحداث الجولة التاسعة من عمر الدوري المصري الممتاز "دوري نايل" وذلك بوجود 4 مواجهات قوية.

وباتت المنافسة في هذه النسخة استثنائية، بعد النظام الجديد في الدوري والذي تحول إلى دور واحد ومن ثم مجموعتين من المركز الأول للتاسع من أجل البطولة ومن العاشر للمركز الأخيرة في صراع الهبوط.

ونستعرض عبر الفجر الرياضي ترتيب الدوري المصري قبل انطلاق الجولة التاسعة:-

txt

أسامة جلال: ظلمت نفسي بعدم الاحتراف وبيراميدز لا يقل عن الأهلي والزمالك

txt

كهربا: حزنت بسبب موقف كولر وقت زفاف شقيقتي

١-الأهلي: ١٨نقطة
٢- الزمالك 17 نقطة
٣- بيراميدز 17 نقطة
٤-سيراميكا كليوباترا: 15 نقطة
٥-المصري البورسعيدي: 15 نقطة
٦-زد: 13 نقطة
٧-البنك الأهلي: 11 نقطة
٨- بتروجيت: 10 نقاط
٩- فاركو: 10 نقاط
١٠- الإسماعيلي: 9 نقاط
١١- الاتحاد السكندري: 9 نقاط
١٢-سموحة: 8 نقاط
١٣- طلائع الجيش: 8 نقاط
١٤- غزل المحلة: 8 نقاط
١٥- إنبي: 7 نقاط
١٦- حرس الحدود: 6 نقاط
١٧-الجونة: 6 نقاط
١٨- مودرن سبورت: 4 نقاط

مواد متعلقة

عاجل.. كهربا يحكي كواليس أزمة ترحيله من الإمارات

كهربا: ساعدت وسام في بدايته مع الأهلي.. ولا أحد يعرف سبب رحيلي سوى هؤلاء
Elfagr.org

الأكثر قراءة

عاجل.. مصرع وإصابة 30 شخص فى تصادم سيارتين ميكروباص فى الغربية (صور)

oraimo تطلق ساعة Watch Nova AM.. أول ساعة ذكية بواجهة AI في مصر

بسبب مشاجرة داخل بنك.. استشهاد العقيد فتحى عبدالحفيظ بالفيوم

إذاعة تونس تنقل حفل ماسبيرو في ذكرى أم كلثوم

الملحن صلاح الشرنوبي: كنت محظوظ بالتعرف علي وردة وقدمنا أروع الأغاني " حرمت احبك وبتونس بيك ونار الغيرة

قناة فرنسية: الجيش اللبناني العمود الفقري للأمن وحماية السيادة للبلاد

شاهد الآن بث مباشر⚽🔥..|ليفربول×ليل|🇫🇷 دوري ابطال اوروبا حصريآ دون توقف جودة HD

اصطاف مئات الشاحنات تمهيدا لإطلاق القافلة الإغاثية التاسعة للتحالف الوطني للعمل الأهلي لدعم غزة