وداعًا لانقطاع الاتصال: تقنية الواي فاي تغنيك عن الأبراج اليوم

مع اقتراب موعد إطلاق خدمة مكالمات الواي فاي (WiFi Calling) في مصر، تتزايد التوقعات حول تأثير هذه التقنية الجديدة على تحسين جودة الاتصالات في البلاد. الخدمة التي أعلن عنها الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، ستوفر للمستخدمين القدرة على إجراء واستقبال المكالمات باستخدام شبكة الواي فاي، مما يقدم بديلًا قويًا للأماكن التي تعاني من ضعف الشبكات الخلوية.

ما هي مكالمات الواي فاي وكيف تعمل؟

مكالمات الواي فاي هي تقنية تتيح إجراء المكالمات الهاتفية عبر شبكة الإنترنت باستخدام الواي فاي، بدلًا من الشبكات الخلوية التقليدية. تعتمد على الإنترنت الأرضي لتوفير اتصال مستقر، مما يقلل من انقطاع المكالمات ويحسن جودة الصوت.

المميز في هذه التقنية هو أن المكالمات تحتسب بنفس تكلفة المكالمات العادية، حيث لا تفرض أي رسوم إضافية على المستخدمين.

هل تدعم جميع الهواتف مكالمات الواي فاي؟

لا تدعم جميع الهواتف هذه الميزة، خاصةً الأجهزة القديمة التي لا تعمل بتقنية الجيل الرابع (4G). الهواتف الحديثة التي تدعم هذه التقنية يمكنها الاستفادة من الخدمة بمجرد تفعيلها في إعدادات الجهاز.

الأجهزة الداعمة لمكالمات الواي فاي

وفقًا للتقارير، تشمل الأجهزة التي تدعم هذه الخدمة:

أجهزة Apple

iPhone SE (الجيل الثاني وما بعده).

سلسلة iPhone XR، XS، 11، 12، 13، 14، و15.

يشترط تحديث الجهاز إلى iOS 17.4 أو أحدث.

أجهزة سامسونج

هواتف مثل Galaxy A04s، A13، A23، A52، A54، وسلسلة Galaxy S (S21، S22، S23).

أجهزة التابلت مثل Tab A7 Lite.

أجهزة جوجل

تشمل Google Pixel 7 وPixel 8.

أجهزة شاومي وسوني ونوكيا

تدعم هواتف شاومي التي تحتوي على معالجات Snapdragon هذه الخدمة.

أجهزة Sony Xperia 1V وXperia 10V.

نوكيا الحديثة مثل Nokia C12 وG22.

كيفية تفعيل مكالمات الواي فاي على جهازك

لتفعيل الخدمة:

تأكد من تحديث الجهاز: احرص على أن يكون نظام التشغيل محدثًا. اتصل بشبكة واي فاي: قم بتوصيل جهازك بشبكة إنترنت موثوقة. الدخول إلى إعدادات المكالمات: في إعدادات الهاتف، اختر خيار مكالمات الواي فاي وقم بتفعيله.

فوائد مكالمات الواي فاي في مصر

إطلاق هذه التقنية في مصر سيحدث نقلة نوعية في الاتصالات، ويقدم العديد من الفوائد:

تحسين جودة المكالمات : الصوت يصبح أكثر نقاءً ووضوحًا.

: الصوت يصبح أكثر نقاءً ووضوحًا. توفير اتصال مستقر : حل فعال في المناطق التي تعاني من ضعف الشبكة.

: حل فعال في المناطق التي تعاني من ضعف الشبكة. بديل قوي للمناطق النائية: تمكين المكالمات في الأماكن التي لا تصل إليها التغطية الخلوية.

هل مكالمات الواي فاي مجانية؟

تُحسب المكالمات بنفس تكلفة المكالمات التقليدية، مع عدم وجود رسوم إضافية. يعتمد الاستخدام على خطة الإنترنت المتوفرة لدى المستخدم.

مستقبل الاتصالات في مصر

مع بدء تشغيل خدمة مكالمات الواي فاي، من المتوقع أن يستفيد ملايين المستخدمين من هذه التقنية، خاصة في المناطق ذات التغطية الضعيفة. الخدمة تُعد خطوة نحو تحسين البنية التحتية للاتصالات وتقديم تجربة أفضل للمستخدمين.