بدء اختبار اللغة الأجنبية لطلاب الشهادة الإعدادية بالجيزة منذ قليل

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امتحانات الإعدادية
امتحانات الإعدادية


بدأ امتحان اللغة الأجنبية لطلاب الشهادة الإعدادية بمحافظة الجيزة، في ثالث أيام امتحانات الفصل الدراسي الأول بالعام الدراسي الحالي، منذ قليل.

كما يؤدي الطلاب في اللجنة الثانية اختبار مادة الحاسب الآلي، وسط إجراءات أمنية مشددة.


و تم اتخاذ تدابير لتوفير بيئة آمنة للطلاب والمراقبين، مع تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية لمكافحة انتشار فيروس كورونا، والتي تشمل تعقيم اللجان وتوفير الكمامات والتباعد الاجتماعي.

وجاء جدول امتحانات الشهادة الإعدادية 2025 - محافظة القاهرة:


- الثلاثاء 21 يناير: الجبر والإحصاء والتربية الفنية.

- الأربعاء 22 يناير: العلوم والكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات.

- الخميس 23 يناير: الدراسات الاجتماعية.

بينما جاء جدول امتحانات الشهادة الإعدادية 2025 - محافظة الجيزة


- الثلاثاء 21 يناير: اللغة الأجنبية والكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات.

- الأربعاء 22 يناير: العلوم والتربية الفنية.

- الخميس 23 يناير: الدراسات الاجتماعية والتربية الرياضية (خاص بمدرسة السعيدية).

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