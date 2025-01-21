موعد مباراة الإسماعيلي وسموحة اليوم في الدوري المصري والقناة الناقلة

يستعد الإسماعيلي لمواجهة نظيره سموحة وذلك ضمن منافسات الجولة الثامنة من عمر الدوري المصري الممتاز "دوري نايل".

ويحتل الإسماعيلي المركز العاشر برصيد ٩ نقاط من ٨ مباريات، حقق فوزين وتعادل في ٣ مباريات وهزم في مثلهم.

ويتواجد سموحة في المركز الثالث عشر برصيد ٨ نقاط من ٨ مباريات حقق الانتصار في مباراتين وتعادل قي مثلهم وهزم في ٤ مباريات.

ويأمل الفريقين في حصد النقاط الثلاث من أجل الهروب من القاع.

موعد مباراة الإسماعيلي وسموحة في الدوري المصري

تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام السابعة مساء بتوقيت القاهرة والثامنة مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية على ستاد الإسماعيلية.

وتنقل المباراة عبر مجموعة قنوات أون تايم سبورتس الناقل الحصري للدوري المصري في مصر والشرق الأوسط.