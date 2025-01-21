موعد مباراة أتلتيكو مدريد وباير ليفركوزن في دوري أبطال أوروبا

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

 

يستضيف أتلتيكو مدريد الإسباني نظيره باير ليفركوزن الألماني، في إطار منافسات الجولة السابعة من مسابقة دوري أبطال أوروبا، لموسم 2024-2025.

باير ليفركوزن يحل ضيفا على أتلتيكو مدريد في الشامبيونزليج

ويحتضن ملعب ميتروبوليتانو معقل النادي الإسباني، مباراة أتلتيكو مدريد وباير ليفركوزن، ضمن فعاليات الجولة السابعة من بطولة الشامبيونزليج، تحت صافرة الحكم الإيطالي دافيدي ماسا.

ويحتل باير ليفركوزن المركز الرابع في ترتيب جدول الشامبيونزليج برصيد 13 نقطة، بينما يأتي أتلتيكو مدريد في المركز الحادي عشر برصيد 12 نقطة.

موعد مباراة أتلتيكو مدريد وباير ليفركوزن في الشامبيونزليج

وتنطلق أحداث المواجهة يوم الثلاثاء الموافق 21 يناير 2025، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مصر وفلسطين، والحادية عشر بتوقيت السعودية وقطر، والثانية عشر بتوقيت الإمارات وعمان.

القنوات الناقلة لمواجهة اتلتيكو مدريد وبايرليفركوزن في الشامبيونزليج

يمكنكم مشاهدة المواجهة عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية المشفرة، وهي الناقل الحصري لمباريات مسابقة دوري أبطال أوروبا لموسم 2024-2025، في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتحديدا على قناة bein sports HD3.

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