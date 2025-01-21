تشكيل الهلال المتوقع أمام الوحدة في الدوري السعودي

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

 

استقر البرتغالي خورخي جيسوس مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال على التشكيل الذي سيواجه به نظيره فريق الوحدة اليوم الثلاثاء الموافق 21 يناير الحالي في لقاء مرتقب بينهم بستاد المملكة أرينا ضمن منافسات الجولة 16 من دوري روشن السعودي.

موعد مباراة الهلال والوحدة

وتنطلق صافرة بداية مباراة الهلال والوحدة مساء اليوم في تمام الساعة 7:00 بتوقيت القاهرة والساعة 8:00 بتوقيت السعودية والدوحة والساعة 9:00 بتوقيت أبوظبي.

تشكيل الهلال المتوقع أمام الوحدة

  • حراسة المرمى: ياسين بونو
  • خط الدفاع: البليهي، كوليبالي، لودي، كانسيلو.
  • خط الوسط: ناصر، نيفيز، سافيتش.
  • خط الهجوم: مالكوم، سالم، ليوناردو.

ترتيب الهلال والوحدة

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال المركز الأول بجدول الترتيب برصيد 40 نقطة بعد تحقيق 13 فوز وتعادل وخسر مرة بينما يأتي الوحدة في المركز السابع عشر وقبل الأخير برصيد 12 نقطة حيث انتصر خلال 3 وتعادل بمثلهم وهزم بتسعة.

القناة الناقلة لمباراة الهلال والوحدة

تردد SSC

القمر الصناعي: النايل سات.

التردد: 12523.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل التصحيح: 5/6.

القمر الصناعي: عرب سات.

التردد: 12418.

الاستقطاب: أفقي.

الترميز:- 27500.

معامل التصحيح: 5/6.

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