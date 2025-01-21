تشكيل النصر المتوقع أمام الخليج في الدوري السعودي

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

 

استقر الإيطالي ستيفانو بيولي مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر على ملامح تشكيل فريقه للقاء نظيره فريق الخليج اليوم الثلاثاء الموافق 21 يناير الحالي في لقاء قوي بينهم بملعب الأمير محمد بن فهد ضمن منافسات الجولة 16 من دوري روشن السعودي.

موعد مباراة النصر أمام الخليج

وتنطلق صافرة بداية مباراة النصر والخليج مساء اليوم في تمام الساعة 4:50 بتوقيت القاهرة والساعة 5:50 بتوقيت السعودية والدوحة والساعة 6:50 بتوقيت أبوظبي.

تشكيل النصر المتوقع أمام الخليج

حراسة المرمى: بينتو

خط الدفاع: الغنام، سيماكان، لابورت، بوشل.

خط الوسط: اوتافيو، الحسن، بروزوفيتش.

خط الهجوم: ماني، رونالدو، غريب.

القنوات الناقلة لمباراة النصر والخليج

تردد SSC

القمر الصناعي: النايل سات.

التردد: 12523.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل التصحيح: 5/6.

القمر الصناعي: عرب سات.

التردد: 12418.

الاستقطاب: أفقي.

الترميز:- 27500.

معامل التصحيح: 5/6.

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