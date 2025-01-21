استقرار سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الثلاثاء 21-1-2025 في البنوك المصرية

شهد سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الثلاثاء 21 يناير 2025 استقرارًا ملحوظًا خلال التعاملات الصباحية.

ووفق البيانات الصادرة عن البنك الأهلي المصري، سجل الدولار نحو 50.26 جنيه للشراء، و50.37 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في البنوك المصرية

وفقًا للتحديثات الرسمية على منصات البنوك المصرية، استقرت أسعار الدولار مقابل الجنيه في معظم البنوك، وجاءت على النحو التالي:

1. البنك المركزي المصري

سعر الشراء: 50.24 جنيه

سعر البيع: 50.37 جنيه

2. بنك القاهرة

سعر الشراء: 50.37 جنيه

سعر البيع: 50.47 جنيه

3. بنك المصرف المتحد

سعر الشراء: 50.26 جنيه

سعر البيع: 50.36 جنيه

4. بنك مصر

سعر الشراء: 50.27 جنيه

سعر البيع: 50.37 جنيه

5. بنك الإسكندرية

سعر الشراء: 50.30 جنيه

سعر البيع: 50.40 جنيه

تستمر البنوك في تحديث أسعار الصرف بشكل دوري بناءً على تغيرات سوق المال المحلي والعالمي.

لذلك، يُنصح بمتابعة التحديثات لحظة بلحظة لمعرفة أي تغييرات جديدة.