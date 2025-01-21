أسعار الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 21-1-2025: تحديث جديد لجميع الأعيرة
حدثت شعبة المجوهرات باتحاد الغرف التجارية أسعار الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 21 يناير 2025 مع بداية التعاملات الصباحية في محلات الصاغة.
وقد شهدت الأسعار تحديثًا جديدًا لمختلف الأعيرة، وفقًا لما أعلنته شعبة الذهب ومؤسسة جولد بيليون.
أسعار الذهب اليوم في مصر
1. سعر الذهب عيار 24
- سعر الشراء: 4303 جنيهات
- سعر البيع: 4280 جنيهًا
(الأسعار لا تشمل الضريبة والمصنعية)
2. سعر الذهب عيار 21
- سعر الشراء: 3765 جنيهًا
- سعر البيع: 3745 جنيهًا
3. سعر الذهب عيار 18
- سعر الشراء: 3227 جنيهًا
- سعر البيع: 3210 جنيهات
4. سعر الذهب عيار 14
- سعر الشراء: 2510 جنيهات
- سعر البيع: 2496 جنيهًا
سعر الجنيه الذهب اليوم
بلغ سعر الجنيه الذهب اليوم نحو 30،120 جنيهًا للشراء، بينما وصلت الأوقية إلى 2708 دولارات للشراء.
تختلف أسعار الذهب في السوق بناءً على عوامل عديدة، منها السعر العالمي للأوقية، بالإضافة إلى أسعار المصنعية والضرائب المضافة على المشغولات الذهبية.
نصائح للمستهلكين:
- يُفضل متابعة التحديثات اليومية لأسعار الذهب قبل الشراء أو البيع.
- التحقق من أسعار المصنعية في مختلف محلات الصاغة لتقليل التكلفة.