دون مشكلات..انتظام امتحانات اليوم الثالث من الشهادة الإعدادية بالإسكندرية

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امتحانات الإعدادية بالإسكندرية

شهد اليوم الثالث،من امتحانات الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2024  2025  بالإسكندرية،انتظام العملية الامتحانية لمادة الدراسات الاجتماعية في جميع الإدارات التعليمية التسع ويليها مادة المجال الزراعي على أن تنتهي العملية الامتحانية اليوم في تمام الساعة الثانية عشر مساءًا.

وأوضحت غرفة العمليات المركزية أن جميع أوراق الامتحانات وصلت إلى اللجان في الوقت المحدد، مع تطبيق الإجراءات الأمنية اللازمة لضمان سرية الأسئلة وعدم حدوث أي مخالفات.

ويذكر أنه تقدم  للامتحانات هذا العام  117،274 طالبًا، موزعين على 305 لجان، منها 6 لجان للمهني، و5 لجان للصم وضعاف السمع، ولجنتان للمكفوفين.

ومن المقرر أن تستمر الامتحانات خلال الأيام المقبلة وسط متابعة مكثفة من الجهات المختصة لضمان انتظامها حتى نهايتها.

 

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