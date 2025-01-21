الصحة العالمية تحذر من فيروس ماربورج القاتل: الوفاة قد تحدث في غضون 8 أيام

حذرت منظمة الصحة العالمية (WHO) من انتشار فيروس ماربورج القاتل في إفريقيا، موضحةً خطورته الشديدة وسرعة انتقاله بين البشر.

يتمثل مصدر الفيروس في الاتصال المباشر بالخفافيش في المناجم أو الكهوف، بينما ينتقل بين البشر عبر سوائل الجسم أو ملامسة الأسطح الملوثة بهذه السوائل.

أعراض فيروس ماربورج

وفقًا لتقارير الصحة العالمية، يبدأ المرض بأعراض مفاجئة وحادة تشمل:

ارتفاع مفاجئ في درجة الحرارة.

صداع شديد.

توعك عام وآلام في العضلات.

بعد ثلاثة أيام، تتفاقم الأعراض لتشمل:

إسهال مائي شديد.

آلام في البطن وتشنجات.

غثيان وقيء.

قد يظهر أيضًا طفح جلدي غير حاكٍ بين اليومين الثاني والسابع من ظهور الأعراض.

الوفاة والمضاعفات

في الحالات القاتلة، تحدث الوفاة عادةً بين اليومين الثامن والتاسع، نتيجة فقدان شديد للدم والصدمة.

وأوضحت المنظمة أن هذه الفترة الحرجة تسبقها غالبًا تدهور سريع في حالة المريض.

طرق انتقال الفيروس

ينتقل فيروس ماربورج من إنسان إلى آخر عبر:

الاتصال المباشر بسوائل جسم المصابين، مثل الدم والإفرازات. ملامسة الأسطح أو المعدات الملوثة بهذه السوائل.

وحذرت منظمة الصحة العالمية من خطورة تفشي المرض في المجتمعات، مشددةً على ضرورة اتخاذ تدابير وقائية صارمة للحد من انتشاره.

نصائح الوقاية من فيروس ماربورج