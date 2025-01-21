إطلاق خدمة WiFi Calling لأول مرة في مصر: التفاصيل والتكلفة

أعلنت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بالتعاون مع شركات المحمول العاملة في مصر، عن إطلاق خدمة المكالمات عبر الواي فاي (WiFi Calling) اليوم الإثنين.

تُعد هذه الخدمة الأولى من نوعها في مصر، مما أثار تساؤلات المواطنين حول كيفية استخدامها وتكلفتها.

ما هي خدمة WiFi Calling؟

تتيح خدمة WiFi Calling للمستخدمين إجراء المكالمات الهاتفية عبر شبكات الواي فاي، بدلًا من الاعتماد على شبكات المحمول التقليدية.

تُعتبر هذه التقنية مفيدة في المناطق التي تعاني من ضعف تغطية الشبكة، حيث توفر اتصالًا مستقرًا وذا جودة عالية.

كيفية احتساب تكلفة الخدمة

حسب تصريحات المهندس أسامة مصطفى، الخبير التكنولوجي:

تعتمد تكلفة مكالمات WiFi Calling على الاشتراك أو الباقة الخاصة بالعميل في شركة المحمول.

يتم احتساب المكالمة بنفس سعر الدقيقة المعتاد على الشبكة التقليدية، سواء عبر الرصيد أو الوحدات الموجودة في الباقة.

لا توجد رسوم إضافية لاستخدام الخدمة إذا كانت الباقة تتضمن دقائق كافية.

مميزات خدمة WiFi Calling

تحسين جودة المكالمات: تقدم اتصالًا صوتيًا واضحًا في المناطق ذات التغطية الضعيفة. سهولة الاستخدام: لا تتطلب تنزيل تطبيقات إضافية، وتعمل مباشرة من الهاتف. مرونة أكبر: تعمل في أي مكان يوجد فيه اتصال بشبكة WiFi، مما يجعلها مثالية للسفر أو العمل من المنزل.

كيفية تفعيل الخدمة

للاستفادة من خدمة WiFi Calling، يجب على العملاء: