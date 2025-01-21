أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 21 يناير 2025: استقرار ملحوظ بعد انخفاض السبت

شهدت أسعار الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 21 يناير 2025 استقرارًا ملحوظًا في بداية التعاملات، وذلك عقب آخر انخفاض سجله يوم السبت الماضي، حيث تراجع عيار 21 الأكثر تداولًا بمقدار 30 جنيهًا.

وفيما يلي تفصيل للأسعار وفقًا لآخر التحديثات الصادرة عن الشعبة العامة للذهب.

أسعار الذهب اليوم في مصر

سعر الذهب عيار 24

4291.43 جنيه للجرام.

سعر الذهب عيار 21

الأكثر تداولًا في السوق المصري.

استقر عند 3755 جنيهًا للجرام.

سعر الذهب عيار 18

3218.57 جنيه للجرام.

سعر الجنيه الذهب

يعادل 30040 جنيهًا.

سعر الذهب عالميًا

على الصعيد العالمي، استقر سعر الذهب عند 2701 دولار للأوقية، ما يبرز حالة من الثبات في الأسواق الدولية بالتزامن مع استقرار الأسواق المحلية.

عوامل تؤثر على أسعار الذهب

العرض والطلب في السوق المحلي والدولي. تغيرات أسعار الدولار أمام الجنيه المصري. الاضطرابات الاقتصادية والسياسية عالميًا.

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