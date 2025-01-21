سعر الدولار اليوم الثلاثاء 21 يناير 2025: استقرار في بداية التعاملات

شهد سعر الدولار مقابل الجنيه المصري استقرارًا ملحوظًا خلال التعاملات الصباحية اليوم الثلاثاء، 21 يناير 2025، وذلك بعد الانخفاض الذي شهده أمس.

وفيما يلي تفاصيل أسعار الدولار وفقًا لآخر البيانات الصادرة عن البنوك المصرية.

أسعار الدولار في البنوك المصرية اليوم

1. بنك قناة السويس

سعر الشراء: 50.27 جنيه

50.27 جنيه سعر البيع: 50.37 جنيه

2. بنك المصرف المتحد

سعر الشراء: 50.25 جنيه

50.25 جنيه سعر البيع: 50.35 جنيه

3. البنك الأهلي المصري

سعر الشراء: 50.27 جنيه

50.27 جنيه سعر البيع: 50.37 جنيه

4. بنك مصر

سعر الشراء: 50.27 جنيه

50.27 جنيه سعر البيع: 50.37 جنيه

5. البنك التجاري الدولي (CIB)

سعر الشراء: 50.25 جنيه

50.25 جنيه سعر البيع: 50.35 جنيه

6. بنك الإسكندرية

سعر الشراء: 50.27 جنيه

50.27 جنيه سعر البيع: 50.37 جنيه

عوامل استقرار سعر الدولار

يأتي استقرار سعر الدولار نتيجة للتحسن التدريجي في الأداء الاقتصادي، بالإضافة إلى زيادة تدفقات النقد الأجنبي، ما يسهم في تحقيق توازن بين العرض والطلب على الدولار.