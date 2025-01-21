تداول صور الجبر والإحصاء لطلاب الشهادة الإعدادية بالقاهرة عبر التيليجرام

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امتحانات الإعدادية
امتحانات الإعدادية

تداولت صفحات الغش الالكتروني صور امتحان الجبر والإحصاء لطلاب الشهادة الإعدادية بالقاهرة، يزعمون أنه الامتحان الذي يؤديه الطلاب حاليًا باللجان في ثالث أيام الاختبارات بالفصل الدراسي الأول.

وقالت مصادر بديوان عام مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، إنه جاري التحقق من صحة الصور المتداولة ومعرفة مصدرها في حال التأكد منها، لتطبيق قانون الغش الالكتروني.


كما يؤدي الطلاب في اللجنة الثانية اختبار مادة التربية الفنية.

وجاء جدول امتحانات الشهادة الإعدادية 2025 - محافظة القاهرة:


- الثلاثاء 21 يناير: الجبر والإحصاء والتربية الفنية.

- الأربعاء 22 يناير: العلوم والكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات.

- الخميس 23 يناير: الدراسات الاجتماعية.

بينما جاء جدول امتحانات الشهادة الإعدادية 2025 - محافظة الجيزة


- الثلاثاء 21 يناير: اللغة الأجنبية والكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات.

- الأربعاء 22 يناير: العلوم والتربية الفنية.

- الخميس 23 يناير: الدراسات الاجتماعية والتربية الرياضية (خاص بمدرسة السعيدية).

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