سعر الذهب اليوم الثلاثاء 21 يناير 2025: استقرار ملحوظ بعد الانخفاض الأخير

سجل سعر الذهب اليوم الثلاثاء 21 يناير 2025 استقرارًا في بداية التعاملات، وذلك بعد انخفاض سعر الذهب عيار 21 بنحو 5 جنيهات يوم السبت الماضي.

كما استقر المعدن الأصفر عالميًا، بعد تراجع الأونصة بنحو 6 دولارات في البورصة، وفقًا لتحديثات شعبة الذهب المصرية.

أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 21 يناير 2025

سعر الذهب عيار 24 : استقر عند 4291 جنيهًا للجرام في صباح التعاملات.

: استقر عند 4291 جنيهًا للجرام في صباح التعاملات. سعر الذهب عيار 21 : استقر عند 3755 جنيهًا للجرام، وبالمصنعية سجل 3855 جنيهًا.

: استقر عند 3755 جنيهًا للجرام، وبالمصنعية سجل 3855 جنيهًا. سعر الذهب عيار 18 : استقر عند 3218 جنيهًا للجرام.

: استقر عند 3218 جنيهًا للجرام. سعر الجنيه الذهب: استقر عند 30040 جنيهًا.

أسعار الذهب عالميًا

استقر سعر أونصة الذهب اليوم الثلاثاء 21 يناير 2025 عند 2701 دولار في الأسواق العالمية.