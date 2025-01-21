سعر الذهب اليوم الثلاثاء 21 يناير 2025: استقرار ملحوظ بعد الانخفاض الأخير
سجل سعر الذهب اليوم الثلاثاء 21 يناير 2025 استقرارًا في بداية التعاملات، وذلك بعد انخفاض سعر الذهب عيار 21 بنحو 5 جنيهات يوم السبت الماضي.
كما استقر المعدن الأصفر عالميًا، بعد تراجع الأونصة بنحو 6 دولارات في البورصة، وفقًا لتحديثات شعبة الذهب المصرية.
أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 21 يناير 2025
- سعر الذهب عيار 24: استقر عند 4291 جنيهًا للجرام في صباح التعاملات.
- سعر الذهب عيار 21: استقر عند 3755 جنيهًا للجرام، وبالمصنعية سجل 3855 جنيهًا.
- سعر الذهب عيار 18: استقر عند 3218 جنيهًا للجرام.
- سعر الجنيه الذهب: استقر عند 30040 جنيهًا.
أسعار الذهب عالميًا
استقر سعر أونصة الذهب اليوم الثلاثاء 21 يناير 2025 عند 2701 دولار في الأسواق العالمية.