"ترودو" يشيد بعلاقة كندا بالولايات المتحدة ويؤكد التزام حكومته بحماية مصالح الكنديين

عربي ودولي
ترودو
ترودو

أكد رئيس الوزراء الكندي، جاستن ترودو، أن العلاقة بين كندا والولايات المتحدة تشكل شراكة اقتصادية قوية ومفيدة للطرفين، مشيرًا إلى أن حكومته ستواصل العمل للدفاع عن مصالح الكنديين. 

جاء ذلك في بيان تهنئة لترامب بعد توليه منصب الرئيس الأمريكي، حيث أكد ترودو على أهمية التعاون بين البلدين لتحقيق الرخاء لشعوبهم.

في البيان الذي نشره بعد تنصيب ترامب، قال ترودو: "تتمتع كندا والولايات المتحدة بأنجح شراكة اقتصادية في العالم"، وأضاف: "نحن أقوى عندما نعمل معًا، وأتطلع إلى العمل مع الرئيس ترامب وفريقه لتعزيز هذه العلاقة، بينما نحرص على حماية مصالح كندا".

وفي سياق متصل، ذكرت تقارير أن ترامب قرر تأجيل فرض التعريفات الجمركية التي وعد بها على كندا والمكسيك والصين في أول يوم من ولايته، حيث أعلن مسؤول أمريكي لوكالة رويترز أن ترامب سيوجه الوكالات للتحقيق في العجز التجاري المستمر وسياسات التجارة والعملات غير العادلة التي تمارسها بعض الدول.

كندا والولايات المتحدة ترودو وترامب شراكة اقتصادية بين كندا وأمريكا سياسة ترامب التجارية العلاقات الكندية الأمريكية التعاون بين كندا وأمريكا
Elfagr.org

الأكثر قراءة

عاجل.. مصرع وإصابة 30 شخص فى تصادم سيارتين ميكروباص فى الغربية (صور)

oraimo تطلق ساعة Watch Nova AM.. أول ساعة ذكية بواجهة AI في مصر

إذاعة تونس تنقل حفل ماسبيرو في ذكرى أم كلثوم

بسبب مشاجرة داخل بنك.. استشهاد العقيد فتحى عبدالحفيظ بالفيوم

تدريبات تأهيلية خاصة للاعبي الزمالك استعدادًا لمواجهة فيوتشر في الدوري

ضبط كميات من المواد المخدرة بدمياط وأسوان

وزير الخارجية والهجرة يجري اتصالا هاتفيا مع نظيره الموريتاني

الملحن صلاح الشرنوبي: كنت محظوظ بالتعرف علي وردة وقدمنا أروع الأغاني " حرمت احبك وبتونس بيك ونار الغيرة