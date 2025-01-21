بدأت ثالث أيام امتحانات الشهادة الإعدادية بمحافظة مطروح،

حيث يؤدي الطلاب امتحان مادة العلوم والتربية الدينية وسط أجواء مشددة من الانضباط والهدوء، حسب تعليمات وزير التربية والتعليم.

وقد أعلنت نادية فتحي وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح أن غرفة العمليات لم تستقبل أي شكاوي خاصة بالامتحانات من بدأت يوم السبت الماضي في 123لجنة بمدن محافظة مطروح.

هذا وقد قامت لجنة توزيع الأسئلة بالتعاون مع الجهات الأمنية بتوزيع الأسئلة فجرا على مدن مطروح كلها المترامية الأطراف من الحمام شرقا إلى سيوة غربا.

ومن جانب آخر فقد بدأت أعمال تصحيح المواد التي أنهى الطلاب اختباراتها من يوم السبت بكنترول الشهادة الإعدادية المركزي بمحافظة مطروح حتى تعلن النتيجة بموعدها المحدد بإذن الله.