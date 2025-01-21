التشخيص عن بعد " تناظر 35 ألف حالة بالدقهلية..وتحصد المركز الأول على مستوى الجمهورية 2024

حصاد 2024: "

أعلن الدكتور تامر مدكور، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية عن أن فريق عمل المبادرة الرئاسية "التشخيص عن بعد" قد قام بمناظرة 35127 حالة بـ 16 مستشفى تابعة خلال العام الماضى 2024

وأضاف مدكور أنه تم ادراج عدد 16 جهاز تلي ميدسن بعدد 16 مستشفي تابعة لمديرية الشئون الصحية بالدقهلية علي مرحلتين: ( دكرنس- بلقاس – شربين – السنبلاوين – اجا – الجمالية – ميت غمر – جمصة – المنزلة - منية النصر – صدر المنصورة – حميات المنصورة – رمد المنصورة- نبروه- صدر بهوت - تمي الامديد).

كما أوضح وكيل الوزارة أه تم الاستعانة بالهيكل التنظيمي لمنظومة التلي ميدسن بالدقهلية ليتم تطبيقه كنموذج ناجح في باقي محافظات الجمهورية وذلك عقب حصول المنظومة علي المركز الأول علي مستوي الوزارة مثمنًا بالوقت ذاته جهود بقيادة الدكتور أحمد البيلى وكيل المديرية للطب العلاجى والدكتورة نهى عباس منسق مبادرة التشخيص عن بعد.

فيما أكد الدكتور أحمد البيلى وكيل المديرية للطب العلاجى أن العام الماضى شهد اعتماد مستشفى رمد المنصورة كمقدم لخدمة استشارات أمراض الرمد منذ شهر سبتمبر 2024 علاوة تم نقل جهاز التلي ميدسن الخاص بمستشفي صدر بهوت إلى م. الجلدية والجذام بالمنصورة استعدادا لدخولها كمقدم لخدمة استشارات امراض الجلدية.