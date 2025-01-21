تداول امتحان مادة العلوم فى الشهادة الإعدادية بأسيوط

تدوال امتحان مادة العلوم اليوم الثلاثاء فى امتحانات الفصل الدراسى الأول للشهادة الإعدادية للعام الدراسي الحالي على جروب الواتس اب.

وكانت قد انطلقت السبت الماضى امتحانات الفصل الدراسى الأول للشهادة الإعدادية للعام الدراسي الحالي فى مدارس محافظة أسيوط

وحيث يؤدى 80 ألف و306 طالب وطالبة في 240 لجنة الامتحانات على مستوى المحافظة مع اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية حفاظًا على صحة وسلامة الطلاب

وأوضح محمد إبراهيم دسوقي وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات بشأن أمتحانات الشهادة الاعدادية وتأكيد جاهزية اللجان من حيث النظافة والتهوية الجيدة وكفاءة الإضاءة و توفير الجو الملائم والهادى للطلاب لاداء الامتحانات بسهولة ويسر مؤكدا على أنه تم اعلان كشوف المناداة وجداول الامتحانات فى أماكن ظاهرة باللجان واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية حفاظًا على صحة وسلامة الطلاب

ووجه دسوقى مديري الإدارات بتقديم كافة أوجه الدعم اللازم لرؤساء اللجان فى تنظيم عملية دخول الطلاب ومنع تزاحم أولياء الأمور أمام مقار اللجان.



وأشار دسوقي إلى أنه تم التنسيق التام مع الجهات الأمنية لتأمين المدارس وأوراق الأسئلة والإجابة وتوفير الجو الآمن لأبنائنا الطلاب طوال فترة الإمتحانات وكذلك تم التنسيق مع رؤساء الأحياء للعمل على نظافة المدارس والأماكن المحيطة بها بشكل يومى وإزالة كافة الإشغالات.

وشدد دسوقى على حظر استخدام الهاتف المحمول للطلاب والمعلمين واتخاذ الإجراءات القانونية حيال من يخالف ذلك بالإضافة إلى ضرورة الحفاظ على الكاميرات الموجودة باللجان، الحفاظ على التهوية الطبيعية، مع تواجد زائرة صحية في جميع اللجان

ونوه وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط إلى أن مديرية التربية والتعليم بأسيوط شكلت غرف عمليات لجميع الإدارت التعليمية متواصلة على مدار اللحظة وكما وجه مديرى الإدارت التعليمية بمتابعة الامتحانات على مستوى جميع اللجان كل فى نطاق إدارته والعمل على تذليل كافة المعوقات التى تواجه العملية الامتحانية، والتأكيد على رؤساء اللجان بتحقيق الانضباط وحسن التعامل مع أولياء الأمور والسادة المعلمين والالتزام بضوابط الإمتحانات وعدم اصطحاب الطلبه والمعلمين والعاملين للهاتف المحمول واتخاذ الإجراءات حيال من يخالف ذلك وفقًا للكتاب الدورى رقم 8 لعام 2024 متمنيا كل التوفيق والنجاح والتفوق لجميع أبنائنا الطلاب