تداول امتحان مادة العلوم فى الشهادة الإعدادية بأسيوط

محافظات
تعليم أسيوط
تعليم أسيوط

تدوال امتحان مادة العلوم اليوم الثلاثاء فى امتحانات الفصل الدراسى الأول للشهادة الإعدادية للعام الدراسي الحالي على جروب الواتس اب. 

 

وكانت قد انطلقت السبت الماضى امتحانات الفصل الدراسى الأول للشهادة الإعدادية للعام الدراسي الحالي فى مدارس محافظة أسيوط

وحيث يؤدى 80 ألف و306 طالب وطالبة   في 240 لجنة الامتحانات على مستوى المحافظة مع اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية حفاظًا على صحة وسلامة الطلاب  

 

وأوضح محمد إبراهيم دسوقي وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات بشأن أمتحانات الشهادة الاعدادية وتأكيد جاهزية اللجان من حيث النظافة والتهوية الجيدة وكفاءة الإضاءة  و توفير الجو الملائم والهادى للطلاب لاداء الامتحانات بسهولة ويسر مؤكدا على  أنه تم  اعلان كشوف المناداة وجداول الامتحانات فى أماكن ظاهرة باللجان واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية حفاظًا على صحة وسلامة الطلاب

ووجه دسوقى مديري الإدارات بتقديم كافة أوجه الدعم اللازم لرؤساء اللجان فى تنظيم عملية دخول الطلاب ومنع تزاحم أولياء الأمور أمام مقار اللجان.

وأشار  دسوقي  إلى أنه تم التنسيق التام مع الجهات الأمنية لتأمين المدارس وأوراق الأسئلة والإجابة وتوفير الجو الآمن لأبنائنا الطلاب طوال فترة الإمتحانات وكذلك تم التنسيق مع رؤساء الأحياء للعمل على نظافة المدارس والأماكن المحيطة بها بشكل يومى وإزالة كافة الإشغالات.

وشدد دسوقى على حظر استخدام الهاتف المحمول للطلاب والمعلمين واتخاذ الإجراءات القانونية حيال من يخالف ذلك بالإضافة إلى ضرورة الحفاظ على الكاميرات الموجودة باللجان، الحفاظ على التهوية الطبيعية، مع تواجد زائرة صحية في جميع اللجان

ونوه وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط إلى أن مديرية التربية والتعليم بأسيوط شكلت غرف عمليات لجميع الإدارت التعليمية متواصلة على مدار اللحظة وكما وجه مديرى الإدارت التعليمية بمتابعة الامتحانات على مستوى جميع اللجان كل فى نطاق إدارته والعمل على تذليل كافة المعوقات التى تواجه العملية الامتحانية، والتأكيد على رؤساء اللجان بتحقيق الانضباط وحسن التعامل مع أولياء الأمور والسادة المعلمين  والالتزام بضوابط الإمتحانات وعدم اصطحاب الطلبه والمعلمين والعاملين للهاتف المحمول واتخاذ الإجراءات حيال من يخالف ذلك وفقًا للكتاب الدورى رقم 8 لعام 2024 متمنيا كل التوفيق والنجاح والتفوق لجميع أبنائنا الطلاب

اسيوط احم أداء الامتحانات أدية استخدام استخدام الهاتف استخدام الهاتف المحمول أداء أداء الامتحان إجراءات احترازي اصطحاب احترازية أداة اسيو أجد آجر أعداد اعدادي أجرأ إجراء أصل أصله اعدادية إبراهيم اتخاذ اهرة اعلا اعلان افة الـ ألا مين ناد نظافة نون واتس آب والا والتعليم وجوده ورا

مواد متعلقة

"أبوالنصر" يتفقد لجان الشهادة الإعدادية بمدارس ناصر وأسيوط الرسمية للغات

فى ثالث أيام الامتحانات..طلاب الشهادة الإعدادية يؤدوا امتحانى العلوم والتربية الفنية بـ240 لجنة في أسيوط

تفاصيل لقاء رئيس جامعة أسيوط مع نائب رئيس جامعة الفيوم

الحرمان عام لـ 5 طلاب والغاء المادة لـ8 آخرين لتسريب امتحانى الجبر والهندسة بامتحانات الاعدادية بأسيوط

المنشاوي يصدر قرارًا بتكليف شحاتة الضبع مستشارًا لجامعة أسيوط للشئون الهندسية

محافظ أسيوط يفتتح سوق اليوم الواحد لبيع السلع بأسعار مخفضة بمدينة القوصية

صحة أسيوط تعلن عن تشغيل مكتب تطعيم جديد للمسافرين للحج والعمرة بالمستشفى النهرى

"الأمراض الفيروسية للجهاز التنفسي" فى ندوة بطب أسيوط

Elfagr.org

الأكثر قراءة

عاجل.. مصرع وإصابة 30 شخص فى تصادم سيارتين ميكروباص فى الغربية (صور)

oraimo تطلق ساعة Watch Nova AM.. أول ساعة ذكية بواجهة AI في مصر

إذاعة تونس تنقل حفل ماسبيرو في ذكرى أم كلثوم

بسبب مشاجرة داخل بنك.. استشهاد العقيد فتحى عبدالحفيظ بالفيوم

تدريبات تأهيلية خاصة للاعبي الزمالك استعدادًا لمواجهة فيوتشر في الدوري

ضبط كميات من المواد المخدرة بدمياط وأسوان

وزير الخارجية والهجرة يجري اتصالا هاتفيا مع نظيره الموريتاني

الملحن صلاح الشرنوبي: كنت محظوظ بالتعرف علي وردة وقدمنا أروع الأغاني " حرمت احبك وبتونس بيك ونار الغيرة