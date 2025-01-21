عبر التيليجرام.. تداول أسئلة اختبار اللغة الإنجليزية لطلاب الشهادة الإعدادية بالجيزة

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امتحانات الإعدادية
امتحانات الإعدادية


تداولت صفحات الغش الالكتروني صور امتحان اللغة الإنجليزية لطلاب الشهادة الاعدادية بالجيزة، يزعمون إنه الامتحان الذي يؤديه الطلاب حاليًا باللجان في ثالث أيام الإختبارات بالفصل الدراسي الأول.

وقالت مصادر بديوان عام مديرية التربية والتعليم بالجيزة، إنه جاري التحقق من صحة الصور المتداولة ومعرفة مصدرها في حال التأكد منها، لتطبيق قانون الغش الالكتروني.


كما يؤدي الطلاب في اللجنة الثانية اختبار مادة الحاسب الآلي، وسط إجراءات أمنية مشددة.

وجاء جدول امتحانات الشهادة الإعدادية 2025 - محافظة القاهرة:


- الثلاثاء 21 يناير: الجبر والإحصاء والتربية الفنية.

- الأربعاء 22 يناير: العلوم والكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات.

- الخميس 23 يناير: الدراسات الاجتماعية.

بينما جاء جدول امتحانات الشهادة الإعدادية 2025 - محافظة الجيزة

- الثلاثاء 21 يناير: اللغة الأجنبية والكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات.

- الأربعاء 22 يناير: العلوم والتربية الفنية.

- الخميس 23 يناير: الدراسات الاجتماعية والتربية الرياضية (خاص بمدرسة السعيدية).

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