توخيل يبدأ اتصالاته لاختيار قائمته الأولى كمدرب لـ "الأسود الثلاثة"

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

 

بدأ توماس توخيل، مدرب منتخب إنجلترا، بإجراء اتصالات موسعة مع لاعبي الدوري الإنجليزي الممتاز استعدادًا لاختيار قائمته الأولى كمدرب لـ "الأسود الثلاثة".

توخيل يبدأ اتصالاته لاختيار قائمته الأولى كمدرب لـ "الأسود الثلاثة"

توخيل، الذي بدأ مهامه رسميًا مطلع الشهر الحالي، يخطط للتحضير لفترة التوقف الدولي في آذار المقبل، حيث سيرأس المنتخب في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026.

وحضر توخيل عدة مباريات في الدوري الإنجليزي لمتابعة اللاعبين عن كثب، مثل مباراة كريستال بالاس ضد وست هام، وتعادل أرسنال مع أستون فيلا، بالإضافة إلى مباريات أخرى مثل إيفرتون ضد توتنهام.

وتلقى أسلوبه الشخصي في التواصل مع اللاعبين إشادة واسعة، حيث أبدى رغبة في التحدث مع المدافع بن وايت من أرسنال، الذي لم يشارك مع المنتخب منذ أكثر من عامين.

توخيل، الذي درب فرقًا كبيرة مثل تشيلسي وبايرن ميونيخ وباريس سان جيرمان، يتطلع إلى بناء علاقة قوية مع لاعبي إنجلترا وتحقيق النجاح في مهمته الجديدة.

 

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