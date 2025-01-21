محافظ أسوان يفتتح أول فرع فى الصعيد لأحد أكبر سلاسل الهايبر

أفتتح اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان أول فرع فى الصعيد لأحد أكبر سلاسل الهايبر ضمن فعاليات الإحتفال بالعيد القومى الـ 54 للمحافظة من أجل تحقيق التوازن فى أسعار السلع من خلال توفير أكثر من 10 ألاف سلعة عالية الجودة بأسعار تنافسية، والذى يضم أكبر سلاسل المراكز التجارية صاحبة البرندات العالمية وذلك بشارع الفنادق بمدينة أسوان لتلبية إحتياجات وتطلعات أهالى المحافظة

وأثناء فعاليات الإفتتاح بحضور اللواء أيمن الشريف السكرتير العام، ومحمد خفاجه المدير الإقليمى لسلاسل الهايبر، والمهندس عثمان حسن عثمان رئيس مجلس إدارة مجموعه الصفا للاستثمارات العقارية وخالد أبو القاسم وكيل وزارة التموين والمحاسب حسام الأنصارى رئيس الغرفة التجارية

وأثناء الجولة التفقدية لأقسام الهايبر، وأيضًا الأعمال والمشغولات اليدوية والمنتجات البيئية لفرع منصة أيادى مصر

أشاد الدكتور إسماعيل كمال بهذه الخطوة الإستراتيجية الهامة لدعم الإقتصاد المحلى، وتوفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة للشباب الأسوانى بما يحقق معه قيمة مضافة للمجتمع تماشيًا مع رؤية مصر 2030، وتواكبًا مع تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى لتخفيف الأعباء المعيشية عن كاهل المواطنين

مؤكدًا على أن هذا الفرع يعد إضافة هامة ونقلة نوعية لعاصمة الإقتصاد الإفريقى، فضلًا عن تهيئة المناخ وتسخير كافة الإمكانيات والتسهيلات لجذب الفرص الإستثمارية المختلفة بمختلف القطاعات الخدمية، وتحسين سلاسل الإمداد المحلية بما ينعكس بشكل إيجابى على تحسين مستوى معيشة المواطنين وخلق فرص إستثمارية جادة، وتجدر الإشارة إلى أن سلاسل الهايبر تقع على مساحة 1580 م2، وتضم مجموعة واسعة من المنتجات عالية الجودة بأسعار تنافسية تشمل الأغذية الطازجة والمجمدة والمخبوزات والمنتجات المنزلية الخفيفة، والأجهزة المنزلية.

ويذكر بأن متجر "كارفور" يمتد في أسوان، الذي يتميز بموقعه الاستراتيجي داخل المحافظة، على مساحة 1،580 متر مربع، ويضم مجموعة واسعة من المنتجات عالية الجودة بأسعار تنافسية، تشمل أكثر من 10،000 منتج متنوع، منها الأغذية الطازجة والمجمدة والمخبوزات والمنتجات المنزلية الخفيفة، والأجهزة المنزلية. ويسهم المتجر في توفير 150 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة للمجتمع المحلي، مما يعكس التزام شركة "ماجد الفطيم" بدعم الاقتصاد المصري وتعزيز التنمية المجتمعية المستدامة.