محافظ الفيوم يوجه التضامن بتجهيز الفتيات غير القادرات وإعادة إعمار منزل إحدى الحالات الأولى بالرعاية

عقد الدكتور أحمد الأنصارى، محافظ الفيوم، اللقاء الدوري لخدمة المواطنين، للاستماع لشكاواهم ومتطلباتهم، بمختلف القطاعات الخدمية، والعمل على وضع الحلول المناسبة لها، بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية.

جاء ذلك بحضور، الدكتور محمد التوني نائب المحافظ، والأستاذ كامل غطاس سكرتير عام المحافظة، والأستاذ أحمد شاكر السكرتير العام المساعد، والدكتور سامح العشماوي وكيل وزارة الصحة، والدكتورة شيرين فتحي وكيل مديرية التضامن الاجتماعي، والأستاذ سعد عشري وكيل مديرية العمل، والأستاذ خالد فراج رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الفيوم، والأستاذ سيد صلاح رئيس وحدة المتابعة الميدانية بالمحافظة، والأستاذ أحمد فهيم نائب رئيس جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بالفيوم، والأستاذة رحاب أبو غرب مدير إدارة خدمة المواطنين بالمحافظة، وممثلي منظمات المجتمع المدني: "جمعية صلاح الدين، جمعية الأورمان، جمعية رسالة، جمعية مصر الخير، مؤسسة صناع الخير، الجمعية العلمية لرعاية مرضى الأورام، مؤسسة الجارحي، مؤسسة زهراء الإحسان، مؤسسة نون، وجمعية معًا للخير ".

خلال اللقاء، وجه محافظ الفيوم، وكيل مديرية التضامن الاجتماعي، بإجراء عدد من تدخلات الحماية الاجتماعية لبعض الحالات من الأسر الأولى بالرعاية وكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، وتوفير المساعدات المالية والعينية العاجلة لهم، مع بحث مدى إمكانية حصولهم على معاشات تكافل وكرامة.

كما وجه المحافظ، وكيل المديرية، بالتنسيق مع الجمعيات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدني، بتوفير عدد من المشروعات الصغيرة للفئات الأكثر احتياجًا حتى تعينهم على توفير متطلبات الحياة، وتجهيز عدد من الفتيات غير القادرات المقبلات على الزواج، وإقامة كشك لإحدى الحالات من الأولى بالرعاية، والمساهمة في دفع المصروفات الدراسية لأبنائها، وإعادة إعمار منزل إحدى السيدات بمركز أبشواي، بعد تعرضه لحادث حريق، وتأثيث المنزل، وإجراء التدخلات الاجتماعية المطلوبة للأسرة، وكذلك تسقيف منزل آخر بقرية اللاهون وإجراء التدخلات الاجتماعية اللازمة للأسرة، والتنسيق مع البنك الزراعي وعدد من الجمعيات لسداد ديون إحدى الغارمات.

كما وجه المحافظ، رئيس مركز ومدينة الفيوم بسرعة إنهاء إجراءات ترخيص عدد من الأكشاك للأسر الأولى بالرعاية على أطراف المدينة، كما وجه رئيس مدينة إطسا، بدراسة مطلب إحدى الحالات الخاصة بتيسير إجراءات بناء منزل على مساحة 60 متر بقرية جردو.

وفي قطاع الصحة، وجه محافظ الفيوم، وكيل وزارة الصحة، بتوقيع الكشف الطبي وتوفير العلاج اللازم لحالة شاب يعاني من تآكل بالعين والجمجمة ويحتاج لعلاج بيولوجي، كما وجه نائب رئيس جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، بتوفير مشروع مناسب لحالة شاب يعاني من ظروف مرضية وسبق له تركيب مفصل بالفخذ.

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