محافظ أسيوط يعلن عن تشغيل مكتب صحي بالمستشفى النهري لاستقبال الراغبين في الحصول على التطعيمات للحج والعمرة

أعلن اللواء هشام أبو النصر، محافظ أسيوط عن تشغيل مكتب صحي بالمستشفى النهري بمرسى العبارات النيلية بحي شرق مدينة أسيوط لاستقبال الراغبين في الحصول على التطعيمات اللازمة للحج والعمرة والسفر للخارج يوميًا، حيث توفر المستشفى كافة اللقاحات والتطعيمات المعتمدة من وزارة الصحة وذلك في إطار استعدادات الدولة لموسم الحج والعمرة لهذا العام لضمان سلامة المسافرين وحمايتهم من الأمراض المعدية

وأوضح محافظ أسيوط أنه تم تجهيز المكتب الصحي بالمستشفى النهري وأماكن تبريد جيدة لحفظ التطعيمات، ويتولى أعمال التطعيم فرق مدربة على أعلى مستوى وذلك من الساعة 8 صباحًا إلى 2 مساءًا، هذا بجانب استمرار تقديم خدمة تطعيمات الحج والعمرة بالمكاتب الصحية الأخرى، وذلك في إطار خطة المحافظة لتوفير الخدمات طبية بجودة عالية بشكل لائق بالمواطنين ومنع التزاحم والتكدس على مكاتب صحية بعينها مشيرًا إلى أن اللقاحات تقدم وفقًا للمعايير الصحية الدولية لضمان أمان وفعالية التطعيمات.

وأكد المحافظ أن المستشفى النهري التي أنشأتها المحافظة مؤخرًا هي جزء من إستراتيجية تطوير النظام الصحي في أسيوط لضمان تقديم رعاية طبية متكاملة لجميع المواطنين ووصول الرعاية الصحية إلى كافة المناطق الأكثر احتياجا تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية والدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان حيث تعد المستشفى إضافة هامة للنظام الصحي، وتسهم في تقديم خدمات طبية للمناطق التي تحتاج إلى الرعاية الصحية اللازمة، مما يعزز من الوصول المتساوي للخدمات الصحية لكافة المواطنين.