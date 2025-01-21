موعد بدء التوقيت الصيفي في مصر 2025: تعرف على التواريخ وأهم التفاصيل

مع اقتراب شهر رمضان 2025، يبحث العديد من المواطنين في مصر عن موعد بدء التوقيت الصيفي 2025، خاصة مع اقتراب انتهاء التوقيت الشتوي الذي يستمر لمدة 6 أشهر.

وفقًا للقرارات الحكومية، يتم تعديل الساعة في بداية كل فصل من خلال تأخيرها في التوقيت الشتوي وتقديمها في التوقيت الصيفي.

متى يبدأ التوقيت الصيفي في مصر 2025؟

حسب القانون رقم 24 لسنة 2023، الذي وافق عليه الرئيس عبدالفتاح السيسي في 17 أبريل 2023، يتم تطبيق التوقيت الشتوي في آخر جمعة من شهر أكتوبر ويستمر حتى آخر خميس من شهر أبريل.

بناءً على ذلك، يبدأ العمل بالتوقيت الصيفي رسميًا في مصر ليلة الخميس 24 أبريل 2025، حيث يتم تقديم الساعة بمقدار 60 دقيقة عند منتصف الليل، ما لم يُصدر أي قرار بخلاف ذلك.

هل يتم تطبيق التوقيت الصيفي في رمضان 2025؟

يبدأ شهر رمضان 2025 فلكيًا يوم الإثنين 1 مارس وينتهي في 31 مارس. وبذلك، لن يشهد شهر رمضان 2025 تطبيق التوقيت الصيفي، إذ يبدأ تطبيقه رسميًا في 24 أبريل 2025 بعد انتهاء الشهر الكريم.

خطوات ضبط الساعة عند بداية التوقيت الصيفي

عند بداية التوقيت الصيفي في مصر في ليلة الخميس 24 أبريل 2025، يجب على المواطنين تعديل ساعاتهم بتقديم الساعة 60 دقيقة عند منتصف الليل.

أسباب تطبيق التوقيت الصيفي في مصر

أوضح مجلس الوزراء أن الهدف الرئيسي من تطبيق التوقيت الصيفي هو ترشيد استهلاك الطاقة، مثل الكهرباء والسولار والغاز والمواد البترولية، مما يساهم في تحسين استغلال الموارد الطبيعية وتعزيز الفوائد الاقتصادية.

متى ينتهي فصل الشتاء في 2025؟

ينتهي فصل الشتاء رسميًا في 20 مارس 2025، ويليه فصل الربيع الذي يستمر حتى 20 يونيو 2025، حيث يبدأ بعدها فصل الصيف.

أهمية التوقيت الصيفي

يعتبر التوقيت الصيفي من الآليات الفعالة التي تهدف إلى الاستفادة القصوى من ضوء النهار.

من خلال تعديل الساعة، يمكن للمواطنين تحقيق أقصى استفادة من ساعات النهار لتوفير الطاقة وتحسين جودة الحياة.