حالة الطقس اليوم الثلاثاء 21 يناير 2025: تقلبات جوية وأمطار رعدية

أخبار مصر
الطقس
الطقس

حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية من تقلبات جوية تشهدها بعض المناطق في مصر اليوم الثلاثاء 21 يناير 2025، حيث من المتوقع أن تسقط الأمطار الشديدة على شمال البلاد وحتى شمال الصعيد. 

هذه التقلبات تشمل طقسًا دافئًا خلال النهار، يليه طقس غير مستقر مساءً مع احتمالية تساقط الأمطار الرعدية في عدة مناطق.

تفاصيل حالة الطقس اليوم

من المتوقع أن تبدأ التقلبات الجوية اليوم في غرب البلاد، حيث تشمل مناطق مثل محافظة مطروح والصحراء الغربية. 

ومع تقدم الوقت، يتوقع أن تتقدم الأمطار إلى السواحل الشمالية الغربية، بما في ذلك الإسكندرية، البحيرة، كفر الشيخ، الغربية، المنوفية، والدقهلية، ومن ثم، ستشمل الحالة الجوية مناطق الشرقية، القاهرة، مدن القناة، وشمال الصعيد.

الأمطار المتوقعة

من المتوقع أن تشهد بعض المناطق اليوم أمطارًا شديدة، خاصة على مطروح والصحراء الغربية، مع احتمالية تعرض القاهرة والإسكندرية ومدن القناة وأجزاء من شمال الصعيد لأمطار رعدية. ومن المحتمل أن تتأثر تلك المناطق بالأمطار خلال فترات الليل.

الشبورة المائية

تحذر الهيئة العامة للأرصاد من الشبورة المائية الكثيفة التي قد تصل إلى حد الضباب، بدءًا من الرابعة فجرًا وحتى العاشرة صباحًا. 

الشبورة ستكون أكثر كثافة على الطرق الزراعية والسريعة والمناطق القريبة من المسطحات المائية، مما يتطلب من السائقين أخذ الحيطة والحذر أثناء القيادة.

نصائح القيادة أثناء الشبورة المائية

  • القيادة بهدوء تام.
  • تجنب القيادة في حالة انعدام الرؤية.
  • إضاءة الكشافات أثناء الشبورة.
  • زيادة المسافة الآمنة بين السيارات.
  • استخدام مساحات الزجاج بشكل مستمر.
  • استخدام آلة التنبيه بانتظام لضمان ملاحظة الآخرين لوجود سيارتك.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم

  • القاهرة: 23° / 13°
  • الإسكندرية: 21° / 12°
  • شرم الشيخ: 25° / 16°
  • الفيوم: 22° / 12°
  • الإسماعيلية: 22° / 11°
  • بورسعيد: 19° / 16°
حالة الطقس اليوم تقلبات جوية أمطار رعدية الشبورة المائية طقس مصر 21 يناير 2025 حالة الطقس اليوم الثلاثاء 21 يناير 2025 تقلبات جوية وأمطار رعدية
Elfagr.org

الأكثر قراءة

عاجل.. مصرع وإصابة 30 شخص فى تصادم سيارتين ميكروباص فى الغربية (صور)

oraimo تطلق ساعة Watch Nova AM.. أول ساعة ذكية بواجهة AI في مصر

إذاعة تونس تنقل حفل ماسبيرو في ذكرى أم كلثوم

بسبب مشاجرة داخل بنك.. استشهاد العقيد فتحى عبدالحفيظ بالفيوم

تدريبات تأهيلية خاصة للاعبي الزمالك استعدادًا لمواجهة فيوتشر في الدوري

ضبط كميات من المواد المخدرة بدمياط وأسوان

وزير الخارجية والهجرة يجري اتصالا هاتفيا مع نظيره الموريتاني

الملحن صلاح الشرنوبي: كنت محظوظ بالتعرف علي وردة وقدمنا أروع الأغاني " حرمت احبك وبتونس بيك ونار الغيرة