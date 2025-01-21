حالة الطقس اليوم الثلاثاء 21 يناير 2025: تقلبات جوية وأمطار رعدية

حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية من تقلبات جوية تشهدها بعض المناطق في مصر اليوم الثلاثاء 21 يناير 2025، حيث من المتوقع أن تسقط الأمطار الشديدة على شمال البلاد وحتى شمال الصعيد.

هذه التقلبات تشمل طقسًا دافئًا خلال النهار، يليه طقس غير مستقر مساءً مع احتمالية تساقط الأمطار الرعدية في عدة مناطق.

تفاصيل حالة الطقس اليوم

من المتوقع أن تبدأ التقلبات الجوية اليوم في غرب البلاد، حيث تشمل مناطق مثل محافظة مطروح والصحراء الغربية.

ومع تقدم الوقت، يتوقع أن تتقدم الأمطار إلى السواحل الشمالية الغربية، بما في ذلك الإسكندرية، البحيرة، كفر الشيخ، الغربية، المنوفية، والدقهلية، ومن ثم، ستشمل الحالة الجوية مناطق الشرقية، القاهرة، مدن القناة، وشمال الصعيد.

الأمطار المتوقعة

من المتوقع أن تشهد بعض المناطق اليوم أمطارًا شديدة، خاصة على مطروح والصحراء الغربية، مع احتمالية تعرض القاهرة والإسكندرية ومدن القناة وأجزاء من شمال الصعيد لأمطار رعدية. ومن المحتمل أن تتأثر تلك المناطق بالأمطار خلال فترات الليل.

الشبورة المائية

تحذر الهيئة العامة للأرصاد من الشبورة المائية الكثيفة التي قد تصل إلى حد الضباب، بدءًا من الرابعة فجرًا وحتى العاشرة صباحًا.

الشبورة ستكون أكثر كثافة على الطرق الزراعية والسريعة والمناطق القريبة من المسطحات المائية، مما يتطلب من السائقين أخذ الحيطة والحذر أثناء القيادة.

نصائح القيادة أثناء الشبورة المائية

القيادة بهدوء تام.

تجنب القيادة في حالة انعدام الرؤية.

إضاءة الكشافات أثناء الشبورة.

زيادة المسافة الآمنة بين السيارات.

استخدام مساحات الزجاج بشكل مستمر.

استخدام آلة التنبيه بانتظام لضمان ملاحظة الآخرين لوجود سيارتك.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم