وزارة التربية والتعليم: اليوم آخر فرصة للتقدم للعمل رؤساء لجان ومراقبين أوائل في امتحانات الثانوية العامة 2025

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن اليوم الثلاثاء 21 يناير 2025 هو آخر موعد للتقدم وتسجيل بيانات الراغبين في العمل كـ رؤساء لجان ومراقبين أوائل في امتحانات الثانوية العامة 2025.

التسجيل وإجراءات الترشح

أوضحت الوزارة عبر موقعها الرسمي، أنه بعد إغلاق باب التقديم، سيتم طباعة استمارة الترشح مباشرة.

وذكرت الوزارة أنه لا بد من التسجيل قبل نهاية اليوم لضمان المشاركة في تلك الوظائف المهمة أثناء فترة الامتحانات.

التقديم عبر الموقع الرسمي

دعت الوزارة جميع المعنيين بهذه الوظائف إلى الإسراع في التقديم عبر الموقع الرسمي للوزارة لضمان المشاركة في الأعمال التنظيمية للامتحانات، التي تعتبر من المهام الحيوية خلال الموسم الدراسي.