الشهادة الإعدادية.. انتهاء اختبار الجبر والإحصاء بالقاهرة.. واللغة الإنجليزية بالجيزة

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امتحانات الإعدادية
امتحانات الإعدادية

انتهى امتحان الجبر والإحصاء لطلاب الشهادة الإعدادية بمحافظة القاهرة، كما انتهى امتحان اللغة الإنجليزية لطلاب الإعدادية بالجيزة، منذ قليل،  في اللجنة الأولى، بثالث أيام امتحانات الفصل الدراسي الأول بالعام الدراسي الحالي.

ويؤدي طلاب الشهادة الإعدادية في القاهرة باللجنة الثانية اختبار مادة التربية الفنية، بينما طلاب الجيزة يؤدون حاسب ألي.


وجاء جدول امتحانات الشهادة الإعدادية 2025 - محافظة القاهرة:


- الثلاثاء 21 يناير: الجبر والإحصاء والتربية الفنية.

- الأربعاء 22 يناير: العلوم والكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات.

- الخميس 23 يناير: الدراسات الاجتماعية.

بينما جاء جدول امتحانات الشهادة الإعدادية 2025 - محافظة الجيزة

- الثلاثاء 21 يناير: اللغة الأجنبية والكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات.

- الأربعاء 22 يناير: العلوم والتربية الفنية.

- الخميس 23 يناير: الدراسات الاجتماعية والتربية الرياضية (خاص بمدرسة السعيدية).

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