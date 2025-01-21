محافظ القليوبيه يعقد اجتماعا لمتابعه الخطة الاستثمارية بالمحافظة

عقد اليوم المهندس أيمن عطية محافظه القليوبية، اجتماعا لمتابعه أعمال تنفيذ الخطه الاستثمارية في قطاع الطرق حيث تمت متابعة اعمال رصف الطرق الداخليه وعدد من الطرق الرئيسيه بمدن المحافظه بتكلفة تصل إلى 340 مليون جنيه.

جاء ذلك بحضور اللواء إيهاب سراج الدين السكرتير العام واللواء مجدي عبد المتعال رئيس مدينة بنها، والمهندس علي عودة وكيل وزارة الاسكان والدكتور إبراهيم رمضان بكلية هندسة بنها والمهندسة حنان جمال مدير مديريه الطرق بالقليوبيه ومحمد رجب مدير عام الإدارة الاستراتيجيه والمهندسة حسناء سعيد مدير الإدارة الهندسية بالمحافظه ومسؤولي الشركات المنفذة لقطاعات الخطة الاستثمارية.

خلال الاجتماع، جرى استعراض آخر المستجدات في المشروع، وتقييم مدى التقدم المحرز في تنفيذ الخطة الزمنية المحددة.

كما جرى مناقشة أي تحديات تواجه المشروع والعمل على إيجاد الحلول المناسبة لها حيث جرى مناقشة استكمال رصف طريق علما من طحلة حتى خط 13 مركز بنها بطول 3 كم متوسط عرض 9 م مع إنارة الطريق وإعادة رصف طريق كوبري ميت برة ميت الحوفيين بداية من مفارق زفتي بمركز بنها بطول 6.5 كم متوسط عرض 8 م واستكمال رصف طريق جسر النيل بداية من أمام السلخانة بعزبة الزراعة حتى نهاية مساكن الرملة بطول 400 م متوسط عرض 18 م، إعادة رصف طريق الرياح التوفيقي - ميت راضي بطول 1 كم عرض 7م وإعادة رصف طريق بتمدة المقابلة بمركز بنها بطول 6 كم عرض 7.75م.

واكد المحافظ إنه جاري رصف وتركيب البلاط الانتر لوك بعدد من الشوارع الداخلية بمدن المحافظة حيث تم الانتهاء من حي نحو 2000 متر بالشوارع المتفرعة من بهتيم اسكو وشارع 15 مايو وشارع الخمسين وشارع عمار بن ياسر وشارع ترعه ابو المنجا.

وخلال الاجتماع تابع المحافظ مع مسئولي شركة كير أسباب عدم تشغيل السلم الكهربائي بمدينة بنها حتى تاريخه وكلف مديرة الشئون الهندسية بالمحافظة بسرعة فحص ملف العملية لايضاح المتسبب في اسباب عدم الاستفادة من السلم الكهربائي حتى تاريخه مع وضع حلول مناسبة لتشغيله وصيانته وأوجه الاستفادة منه لخدمة مواطني مدينة بنها.

كما وجه المحافظ بتكثيف الجهود والعمل على مدار الساعة لإنجاز المشروع في المواعيد المحددة، مؤكدًا على أهمية التنسيق المستمر بين جميع الجهات المعنية لضمان نجاح المشروع وتحقيق أهدافه.