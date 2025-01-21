محافظ القليوبيه يعقد اجتماعا بمسؤولي شركة المقاولون العرب لتنفيذ خطه الرصف بشبرا الخيمة

عقد المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية اجتماعًا بمجلس مدينة شبرا الخيمة، بحضور المهندس حسن مصطفى النائب الأول لرئيس مجلس إدارة شركة المقاولون العرب، وذلك لمناقشة آخر المستجدات في تنفيذ خطة الرصف الشاملة بالمدينة.

أكد المحافظ خلال الاجتماع على أهمية تسريع وتيرة العمل في مشروعات الرصف، مشددًا على ضرورة توفير كافة الإمكانيات اللازمة لضمان الانتهاء من المشروع في الوقت المحدد.

كما وجه بتذليل أي عقبات تواجه تنفيذ المشروع، والعمل على توفير المواد الخام اللازمة، مثل بلاط الانترلوك والبنتومين، بشكل مستمر.

وأكد محافظ القليوبية على ضرورة أن يتم إنهاء أعمال خطة الرصف بالطرق الرئيسية والداخلية بمختلف مراكز ومدن واحياء المحافظة من أجل تحقيق السيولة المرورية المطلوبة مشددا على تكثيف الجهود لنهو كافة الأعمال المتعلقة بالرصف ضمن مشروعات الخطة الإستثمارية، مشيرًا إلى أنه بالتنسيق مع رؤساء مجالس المدن والاحياء بتنفيذ أعمال الرصف بالشوارع الداخلية وتركيب بلاطات الأنترولوك، وأيضًا الرصف بالأسفلت بما ساهم فى تسهيل حركة المواطنين، وتحقيق الشكل الجمالى بهذه الشوارع على الوجه الأكمل.

جاء الاجتماع بحضور اللواء ايهاب حسن سراج الدين السكرتير العام والدكتور محمد فوزي معاون المحافظ واللواء أحمد ابو بكر رئيس مدينة شبرا الخيمة وخالد العرفي رئيس حي غرب والمهندس محمد بسيوني رئيس حي شرق شبرا الخيمة والمهندس حنان جمال مدير مديرية الطرق.