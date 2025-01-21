محافظ القليوبيه يعقد اجتماعا بمسؤولي شركة المقاولون العرب لتنفيذ خطه الرصف بشبرا الخيمة

محافظات
اجتماع شبرا الخيمة
اجتماع شبرا الخيمة

عقد المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية اجتماعًا بمجلس مدينة شبرا الخيمة، بحضور المهندس حسن مصطفى النائب الأول لرئيس مجلس إدارة شركة المقاولون العرب، وذلك لمناقشة آخر المستجدات في تنفيذ خطة الرصف الشاملة بالمدينة.

أكد المحافظ خلال الاجتماع على أهمية تسريع وتيرة العمل في مشروعات الرصف، مشددًا على ضرورة توفير كافة الإمكانيات اللازمة لضمان الانتهاء من المشروع في الوقت المحدد.

كما وجه بتذليل أي عقبات تواجه تنفيذ المشروع، والعمل على توفير المواد الخام اللازمة، مثل بلاط الانترلوك والبنتومين، بشكل مستمر.

وأكد محافظ القليوبية على ضرورة أن يتم إنهاء أعمال خطة الرصف بالطرق الرئيسية والداخلية بمختلف مراكز ومدن واحياء المحافظة من أجل تحقيق السيولة المرورية المطلوبة مشددا على تكثيف الجهود لنهو كافة الأعمال المتعلقة بالرصف ضمن مشروعات الخطة الإستثمارية، مشيرًا إلى أنه بالتنسيق مع رؤساء مجالس المدن والاحياء بتنفيذ أعمال الرصف بالشوارع الداخلية وتركيب بلاطات الأنترولوك، وأيضًا الرصف بالأسفلت بما ساهم فى تسهيل حركة المواطنين، وتحقيق الشكل الجمالى بهذه الشوارع على الوجه الأكمل.

جاء الاجتماع بحضور اللواء ايهاب حسن سراج الدين السكرتير العام والدكتور محمد فوزي معاون المحافظ واللواء أحمد ابو بكر رئيس مدينة شبرا الخيمة وخالد العرفي رئيس حي غرب والمهندس محمد بسيوني رئيس حي شرق شبرا الخيمة والمهندس حنان جمال مدير مديرية الطرق.

رئيس مجلس إدارة شركة المقاولون العرب محافـظ القليوبيــة مدينة شبرا الخيمة مشروعات الرصف

مواد متعلقة

مراقب يصور ورقة امتحان مادة اللغة الانجليزية للشهادة الإعدادية بالقليوبية

محافظ القليوبيه يعقد اجتماعا لمتابعه الخطة الاستثمارية بالمحافظة

مقتل شاب خلال مشاجرة في شبين القناطر

شقيقه قتله.. كشف غموض مقتل طفل بقليوب

المؤبد لعاطل خطف فتاة واعتدى عليها بالقليوبية 

المؤبد لـ 3 متهمين باختطاف شخص وتعذيبه وقتله بشبرا الخيمة

ضبط المتهمين بالسطو المسلح على معرض سيارات وسرقته بالقليوبية

طالب يطعن زميله بسلاح أبيض في القناطر

الأكثر قراءة

عاجل.. مصرع وإصابة 30 شخص فى تصادم سيارتين ميكروباص فى الغربية (صور)

oraimo تطلق ساعة Watch Nova AM.. أول ساعة ذكية بواجهة AI في مصر

كشف ملابسات تداول فيديو لمشاجرة بين طلبة بالإسكندرية

آخر تطورات حالة المصابين في الزمالك

ضبط كميات من المواد المخدرة بدمياط وأسوان

بسبب مشاجرة داخل بنك.. استشهاد العقيد فتحى عبدالحفيظ بالفيوم

إذاعة تونس تنقل حفل ماسبيرو في ذكرى أم كلثوم

تدريبات تأهيلية خاصة للاعبي الزمالك استعدادًا لمواجهة فيوتشر في الدوري