استقرار أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 21 يناير 2025

سجلت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء استقرارًا بعد الانخفاض الأخير الذي شهدته نهاية تداولات الأسبوع الماضي.

واستمر الذهب عيار 21 في الحفاظ على استقراره لليوم الرابع على التوالي بعد انخفاضه بمقدار 5 جنيهات للجرام، بينما حافظ الذهب العالمي على استقراره عند مستوى آخر هبوط للأوقية.

أسعار الذهب اليوم (محليًا)

سعر الذهب عيار 24 : 4291 جنيهًا للجرام.

: 4291 جنيهًا للجرام. سعر الذهب عيار 21 : 3755 جنيهًا للجرام.

: 3755 جنيهًا للجرام. سعر الذهب عيار 18 : 3218 جنيهًا للجرام.

: 3218 جنيهًا للجرام. سعر الجنيه الذهب: 30040 جنيهًا (يوازي 8 جرامات من الذهب عيار 21).

سعر الذهب العالمي

سعر الذهب العالمي: 2701 دولار للأونصة الواحدة.

تحليل السوق العالمي

وفقًا لتقرير جولد بيليون، ارتفع الذهب العالمي للأسبوع الثالث على التوالي ليصل إلى أعلى مستوى له منذ نحو 5 أسابيع.

جاء هذا الارتفاع في ظل تراجع الدولار الأمريكي بعد صدور بيانات أمريكية تشير إلى انخفاض التضخم، مما دفع التوقعات لاحتمالية خفض أسعار الفائدة من قبل البنك الفيدرالي الأمريكي.