إصابة شخص أثر انهيار منزل بمركز منفلوط فى أسيوط

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سيارة إسعاف
سيارة إسعاف

أصيب شخص اليوم الثلاثاء إثر حادث انهيار منزل بمركز منفلوط بمحافظة أسيوط 

 

وفى البداية تلقى اللواء وائل نصار مدير أمن أسيوط اخطارا من اللواء محمد عزت مدير المباحث الجنائية بمديرية أمن أسيوط يفيد بورود بلاغ من غرفة عمليات النجدة بانهيار منزل بمركز منفلوط ووجود شخص مصاب 

 

وعلى الفو انتقل إلى موقع الحادث ضباط المباحث وسيارات الإسعاف وقوات الحماية المدنية وتبين من المعاينة والفحص انهيار منزل بمركز منفلوط 

واسفر انهيار المنزل عن إصابة شخص وتم نقله إلى مستشفى منفلوط المركزى لتلقى العلاج 

 

وتم تحرير محضر بالواقعة وجارى العرض على النيابة العامة  

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