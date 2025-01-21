إصابة شخص أثر انهيار منزل بمركز منفلوط فى أسيوط
أصيب شخص اليوم الثلاثاء إثر حادث انهيار منزل بمركز منفلوط بمحافظة أسيوط
وفى البداية تلقى اللواء وائل نصار مدير أمن أسيوط اخطارا من اللواء محمد عزت مدير المباحث الجنائية بمديرية أمن أسيوط يفيد بورود بلاغ من غرفة عمليات النجدة بانهيار منزل بمركز منفلوط ووجود شخص مصاب
وعلى الفو انتقل إلى موقع الحادث ضباط المباحث وسيارات الإسعاف وقوات الحماية المدنية وتبين من المعاينة والفحص انهيار منزل بمركز منفلوط
واسفر انهيار المنزل عن إصابة شخص وتم نقله إلى مستشفى منفلوط المركزى لتلقى العلاج
وتم تحرير محضر بالواقعة وجارى العرض على النيابة العامة
اسيوط الحماية الحماية المدنية العلاج العامة العر اللواء اللواء محمد العرض العلا ألف الفحص الحماية المدن الحماية المدني العام الجنائية إلحاد الحادث الحم اللواء وائل نصار الم المباح الثلاث الثلاثاء الجن الجنائي المباحث الأسعاف الب البداية المباحث الجنائية إصابة شخص أصيب شخص ألا المد المدن المدني اسيو اصاب