انخفاض مفاجئ في سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم الثلاثاء 21 يناير 2025

شهد سعر الريال السعودي انخفاضًا مفاجئًا في مستهل تعاملات اليوم الثلاثاء 21 يناير 2025، في البنوك المصرية.

يأتي هذا الانخفاض بالتزامن مع بدء موسم العمرة، حيث تزداد عمليات البحث عن سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري من قبل المسافرين لأداء العمرة.

سعر الريال السعودي في البنوك المصرية

سجلت البنوك المصرية أسعارًا منخفضة للريال السعودي، حيث وصل سعر الشراء إلى 13.39 جنيه، وسعر البيع إلى 13.41 جنيه في أغلب البنوك، وقد تراجعت الأسعار في بعض البنوك بشكل ملحوظ.

البنك الأهلي المصري:

سعر الشراء: 13.35 جنيه

سعر البيع: 13.41 جنيه

بنك مصر:

سعر الشراء: 13.35 جنيه

سعر البيع: 13.41 جنيه

بنك القاهرة:

سعر الشراء: 13.36 جنيه

سعر البيع: 13.46 جنيه

البنك التجاري الدولي:

سعر الشراء: 13.38 جنيه

سعر البيع: 13.42 جنيه

بنك الإسكندرية:

سعر الشراء: 13.36 جنيه

سعر البيع: 13.42 جنيه

بنك قناة السويس:

سعر الشراء: 13.34 جنيه

سعر البيع: 13.43 جنيه

ارتفاع العملات الأخرى مقابل الجنيه المصري

في نفس الوقت، سجلت بعض العملات الأخرى ارتفاعًا مقابل الجنيه المصري في مستهل التعاملات البنكية، حيث سجل الدولار الأمريكي والدينار الكويتي ارتفاعًا طفيفًا.

الدولار الأمريكي:

سعر الشراء: 50.2 جنيه

سعر البيع: 50.3 جنيه

الدينار الكويتي:

سعر الشراء: 162.25 جنيه

سعر البيع: 163.40 جنيه

الدرهم الإماراتي: