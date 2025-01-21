رئيس مركز أسيوط يشن حملة تموينية مفاجئة على المخابز البلدية وتحرير محاضر للمخالفين

صرح اللواء هشام أبوالنصر محافظ أسيوط بأن الوحدة المحلية لرئاسة مركز أسيوط برئاسة اللواء محمد عزت رئيس المركز وبالتنسيق مع خالد محمد وكيل وزارة التموين بأسيوط قد قامت بحملة تموينية مكبرة علي التفتيش على قطاع المخابز البلدية بقرية بنى حسين حيث

أسفرت عن تحرير محاضر للمخالفين من نقص وزن، عدم تسليم بون، عدم وجود ميزان، سوء جودة رغيف الخبز المدعم، رغيف الخبز غير مطابق للمواصفات تحت إشراف حسنى رايق رئيس الوحدة المحلية لقرية بنى حسين ومفتش التموين بالقرية

ووجه المحافظ بتكثيف الحملات التفتيشية المفاجئة على الأسواق، والمخابز، ومستودعات البوتاجاز، ومنافذ البيع المختلفة، لضمان توافر السلع الغذائية وضمان وصول الدعم لمستحقيه والتأكد من مطابقة السلع للمواصفات وحماية جمهور المستهلكين من الغش التجاري.